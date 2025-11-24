日前有民眾在公共政策平台上提案「週休三日」，引起迴響，超過5千7百人附議，跨過門檻，主管機關勞動部須在12月7日前必須給出回應。綜觀全球週休三日執行國家數量和成效，其實在執行上仍相當困難。
針對民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」，勞動部長洪申翰今日接受廣播訪問後指出，將在收集各類型勞工和企業的意見後進行評估，並進行制度的研議。
事實上，在兩年前也有民眾在公共政策平台提出週休三日相關提案並跨過門檻，但當時經行政院人事行政總處和勞動部回覆，考量「缺工」情況嚴重等時空背景因素，將讓人力更加吃緊，將對各項產業造成重大影響，周延配套與高度社會高度共識，才可進一步討論。
根據獨立機構世界人口評論官網所列舉的「哪些國家在2025年實施每週四天工作制」，可看到實際上全球並沒有任何一國真正實施周休三日，僅有22個國家之中的少數政府單位和企業採取「試行」週休3日以此降低工時。
世界人口評論官網提到，許多四天工作制試點計畫都以100-80-100模型為目標，意即為100%的薪資、80%的工作時間和100%的生產力。雖然四天工作制的主流形式是每週工作4天，每天32小時，但也存在多種變形工時。有些版本遵循4/10規則，即每週工作40小時，但將其分成四個10小時的工作日，而不是五個8小時的工作日，但這種變形工時不太可能有效緩解員工壓力。其他方式則要求每週工作38或36小時，而不是32小時。此外，雖然大多數四天工作制將週五納入週末，但有些變體則將週一作為額外的休息日。少數甚至採用分段式工作安排，一半員工週五休息，另一半員工週一休息。
週休三日優點
總部位於紐西蘭的非營利組織「全球一週工作四天」（4 Day Week Global）在2022年曾進行一項為期六個月的試點計畫，多國部分企業跟進實施。該組織指出，試點計畫和測試表明，四天工作制對員工和雇主都具有許多潛在益處。對員工而言，四天工作制可以減輕壓力和壓力相關疾病，改善工作與生活的平衡，提升整體生活品質，並帶來更高的滿意度。數據顯示，78%實行四天工作制的員工表示他們更快樂、壓力更小。
此外，員工缺勤率降低，生產力達到甚至超過五天工作制下的水平，而且電力和辦公用品等開支也有所減少。此外，「四天工作制」計畫也發現，63%的雇主認為，實施四天工作制更容易吸引和留住人才。
週休三日缺點
然而，這種制度會對雇主的財務狀況造成難以承受的壓力。例如，瑞典一家醫療機構試行了每天工作六小時（與四天工作制類似）的模式，結果顯示，原有的68名護士壓力減輕，生活品質有所提高，但該機構不得不招聘17名新員工來彌補生產力損失。
這項結果顯示四天工作制最大的弊端，即使生產力沒有下降，某些產業或企業也難以承受工時的減少，或需花費額外人力補足崗位。
以下為曾試行過週休三日國家、企業及成效：
英國
英國在2022下半年開始曾進行過有史以來規模最大的每週四天工作制試驗，該計畫涉及英國的 61 家公司，參與為期六個月試驗的公司和組織涵蓋了從小型本地企業（例如炸魚薯條店）到擁有約 2900 名員工的大型企業。這些員工每週的工作時間從五天減少到四天，但薪水並沒有相應減少。結果顯示，大多數公司的業務績效和生產力仍維持水準。
在當時的計畫結束後，有其中 56 家公司決定繼續推行這項改革，調查顯示，96.9%的員工表示希望繼續實行較短的工作週，員工們也反應，壓力、倦怠和疲勞的指標有了顯著改善，工作與家庭的衝突減少了，身心健康也出現了正面的轉變。
西班牙
西班牙於2021年9月啟動了一項政府資助的為期三年的試點計畫，該項目涵蓋200至400家採用100-80-100工作模式的公司。參與工作四日制試辦的科技公司DESOL表示，銷售額成長了20%，員工缺勤率下降了20%。同時，西班牙電信巨擘Telefónica於2022年6月為其員工推出了每週四天工作制選項，但員工的薪資也相應減少了20%。
瑞典
瑞典部分企業曾在2015年試行了六小時工作制，結果喜憂參半，現有員工感到壓力減輕，工作與生活更平衡，但雇主必須增聘多名員工來彌補減少的工作時間。
日本微軟
日本微軟於2019年試行了每週四天工作制，員工薪資不變，但享有三天週末。結果生產力提升了39.9%。儘管日本傳統文化非常注重工作，但日本政府致力於營造更佳的工作文化和社會平衡，減少員工過度勞累的情況。
日本政府最初於2021年支持減少每週工作天數，但僅有8%企業願意採用此模式，且執行此方案的部分公司同時也降低員工薪資，降幅高達20%。
美國
美國部分州及地方政府曾試行週休3日，2022年亦有數十家公司曾採用每週四天工作制，結果得出，勞工的缺勤率與辭職率略微下降，休假時勞工有更多時間運動，疲勞感降低。當中有13%的勞工表示已無法回到過去的週休2日。
冰島
2015年至2019年，冰島對超過2,500名員工（約佔全國勞動力的1%）進行了每週四天、35-36小時工作制的試點。參與計畫的單位包括警察局、學校和雷克雅維克市長辦公室，員工的薪資維持不變。計畫被認為取得了巨大成功。生產力保持穩定或提高，工作與生活更加平衡，倦怠和壓力下降，辦公成本（例如電費）也隨之降低。
澳洲
澳洲於 2022 年 8 月至 2023 年 1 月開展了一項每週工作四天的試點計畫。該計畫涵蓋澳洲和紐西蘭的 20 家公司，涉及行銷、金融、科技和心理健康等產業，並採用了 100-80-100 的工作模式，希望減少能源和資源的消耗。
