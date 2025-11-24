我是廣告 請繼續往下閱讀

日本新任首相高市早苗拋出「台灣有事論」，在國際間引起熱議，更觸碰中國敏感神經！不過，日本前首相石破茂隨後則持不同看法，認為此類言論不宜在公開場合說出，真正重要的是如何避免「台灣有事」情勢發生。對於日本政界的兩種不同聲音，立委徐巧芯今（24日）質詢時質疑，賴政府似乎只選擇性回應「自己喜歡的」立場。徐巧芯在質詢外交部次長吳志中時，詢問政府除了大力支持高市早苗的說法外，對於石破茂提出的警示態度為何；未料吳志中卻當場回應「沒有評論必要」，徐巧芯聽後直呼「匪夷所思」，痛批外交部的態度完全不符合專業外交應有的格局。徐巧芯表示，石破茂雖已卸下首相職務，但依舊是日本政壇重要意見領袖，也是現任國會議員，在日本政界具有一定影響力。「難道只因為他的看法不符合賴清德政府的喜好，就可以被忽視？外交部可以這樣選擇性評論嗎？」徐巧芯舉例，如果前日本首相安倍晉三仍在世，即便卸任，外交部也不可能說他的言論「不值得評論」。質疑只有表態「台灣有事，就是日本有事」的言論才值得外交部重視和回應嗎？她反問外交部，如果其他國家也認定蔡英文前總統的發言「不重要、不需評論」，政府是否也能接受？強調石破茂的意見在日本及國際舞台上具一定意義，政府不應該選擇忽略。