國防部普發「全民安全指引」掀起正反聲浪，海洋委員會主委管碧玲今（24日）發文力挺，強調全民國防其實早已刻不容緩，她更警告「敵人不只在門口，甚至已經闖進我們的屋內」，呼籲台灣不能再對現代戰爭的威脅視而不見。管碧玲回顧早在2022年就曾在立法院質詢，提醒政府盡速改革民防體系，並以瑞典全民防手冊《當戰爭來臨時》為例，指出瑞典早在2018年就用實務方式教全民辨識假訊息、強化資訊戰素養。「那時候還沒有俄烏戰爭，但瑞典已經教人民怎麼打資訊戰了！」她批評，若有人把民防手冊普發視為製造恐慌或宣示戰爭，那才是不了解現代戰爭本質。管碧玲指出，瑞典去年更新版本後印製520萬份紙本、超過人口半數；捷克、法國、芬蘭、愛沙尼亞等國也都家戶發全民安全手冊。相比之下，台灣人口2330萬，小橘書 1100萬份還不到一半，根本談不上誇張浪費。她強烈示警，台灣處於新型態灰色地帶威脅之中，「如今敵人不只在門口，甚至已經常常闖進我們的屋內。」強調這些看不見火力與彈痕的侵擾，就是現代侵略的一部分，不能以「沒有開火」就掉以輕心。管碧玲提到三年前就提醒「台灣在民防手冊方面非常落後」，如今看到全民國防手冊紙本正式普發，感到欣慰。但她也再次提醒，「我們不能再繼續落後下去了！」全民國防必須與時俱進，才能真正保護台灣。