演員范冰冰奪下62屆金馬獎影后，卻在中國微博出現「被消失」，引發外界熱議！律師林志潔發出警告，在中共極權統治下，根本不存在所謂的「政治歸政治，文化歸文化」，以周子瑜、范冰冰的遭遇為例，呼籲藝人充分理解在中國發展的巨大代價。林志潔指出，TWICE成員周子瑜，16歲時僅因揮舞中華民國國旗，就被舉報違反中共《反分裂法》，被迫含淚公開道歉；中國演員范冰冰，2018年因逃稅風波遭中國封殺，這回在金馬獎上表達感謝，相關發文及電話內容隨後遭到全數噤聲。這些事件證明了政治紅線無所不在。根據中國於2021年制定《演出行業演藝人員管理辦法》，若藝人被認定不符合「德藝雙馨」，將被歸類為「劣跡藝人」，後果極為嚴峻，包括取消參與所有行業評比資格、遭到各行業聯合抵制，所有電視影音機構不得邀請。抵制時間少則一年，最長可達永久禁演，所有代言也將被取消。林志潔強調，受抵制的藝人想復出，必須在期滿前向特定的「道德建設委員會」提出申請並通過評議。「簡單講，在中國吃演藝這口飯，必須效忠中共，必須附和中共，立場與中共不同調，你就會沒有工作，這是民主台灣難以想像的。」他也提醒台灣演藝人員，在民主台灣習以為常的行為，如唱國歌、揮舞國旗、甚至身為役男服過兵役，都可能被中共訴追，並被認定違反《反分裂法》，「願我國的演藝人員充分理解，想清楚代價。」