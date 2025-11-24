我是廣告 請繼續往下閱讀

宜鼎董事長簡川勝24日表示，記憶體供不應求，現在最大的問題是，「要把貨分給誰」，AI帶來的榮景已完全跳脫過去景氣循環的邏輯，不像以往每兩三年一次，只維持一至兩季。簡川勝表示，DDR4從第二季開始缺貨，來自AI基礎建設的結構性需求，從去年至今，上漲10倍漲勢未歇，因為 需求是供貨量的數倍，並且因記憶體和儲存，相較於GPU與伺服器，在AI基礎建設中占比小，客戶對價格高度鈍感。目前DDR4被工業電腦、IPC、人工智慧網路、雲端服務商等拉貨帶動，其中雲端服務商CSP供給缺口最大。不過，簡川勝認為，因為DDR4價格先前已大漲，未來會漲幅不會像先前一樣大增，將進入「高原」，但也不會往下走。簡川勝對明年的看法，是「雙缺一落地」，他說「memory缺、Flash缺，Edge AI會正式落地。」DDR4與NAND供給仍偏緊，將進入有錢也不一定買得到的局面。而當AI成為重要國家戰略，記憶體重要性也會提升為戰略物資。宜鼎在AI領域上，過去兩年積極切入人工智慧網路領域，拿下多家一線客戶認證，因為被歸類在AI供應鏈中，在全球缺料的情況下，能拿到的配額相對較優，但仍預估接下來幾季到一年內，無法完全滿足所有訂單。