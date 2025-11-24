我是廣告 請繼續往下閱讀

被視為下一任聯準會（Fed）主席熱門人選的沃勒（Christopher Waller）24日表示，他支持在12月再降息，不過到了明年1月、手上掌握更多經濟數據後，決策恐回到「逐次會議決定」（meeting-by-meeting）的模式。沃勒接受《福斯商業頻道》專訪時直言，現在最讓他擔心的是勞動市場，這與聯準會的雙重使命直接相關，因此他主張下次會議應該降息。不過他補充，等到明年1月看到最新的就業、物價等延後發布的數據後，決策將更取決於每次會議的實際情況。他也認為關稅對通膨的影響不大，屬一次性效應。投資人預期聯準會在12月9日至10日的會議降息的機率約七成。然而聯準會已連續兩次降息，內部對是否再次行動意見分歧仍大。沃勒指出，勞動市場仍顯疲弱，但12月會議後將迎來一連串關鍵經濟數據，包含12月16日公布的10、11月非農就業報告與12月18日發布的11月CPI，這些都可能影響1月會議的判斷。他表示，如果通膨或就業突然反彈，或經濟再度加速，這都會成為疑慮。目前看來未來6到8週內勞動市場不太可能明顯改善，就業增長集中在少數領域，並不是好訊號。外界關注沃勒動向，是因為他是川普政府考慮接任鮑爾的候選人之一。他透露，十天前曾與主持遴選程序的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）見面，氣氛愉快。