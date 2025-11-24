我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選，一向被藍營視為大本營的新竹縣，現任縣長楊文科將卸任，副縣長陳見賢預計週末宣布參選，立委林思銘今（24）日表態爭取提名，而立委徐欣瑩則是勤走基層，強調會等黨中央初選辦法出爐再決定，讓選情提前白熱化。成功挺過大罷免的立委林思銘，下午表態爭取出戰新竹縣長，表示會全力支持黨中央的遊戲規則，認同黨主席鄭麗文要把民意當成最重要依歸的說法，所以在提名機制明朗後，才會對外正式表達參選的意願，如果依慣例先協調卻不成，那就交由全民調去解決。新竹副縣長兼黨部主委陳見賢，最近動作頻頻，透過鄉鎮長、議員連署拉抬氣勢，預計本週宣布以「新竹縣長擬參選人」身分，舉辦誓師大會，展現地方整合實力，力拚黨中央徵召出線。另一名潛在人選則是立委徐欣瑩，不僅有多次大選經驗，今年大罷免中，藍營第一位罷免連署未過關的立委，基層實力雄厚。她維持腳步勤走基層，強調將等黨中央提名辦法，準備投入初選民調，外界認為她對於參選已是箭在弦上。藍營3位人選躍躍欲試！新竹對綠營來說一直是艱困選區，現任竹北市長鄭朝方動向備受關注，另外時代力量黨主席王婉諭，在北埔鄉交通要道掛上看板，誰是楊文科接班人？這場百里侯之爭，已經提前開打。