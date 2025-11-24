我是廣告 請繼續往下閱讀

川習又熱線？中國官媒新華社今（24）日晚間突釋出消息，中國國家主席習近平與美國總統川普今晚通話，這是雙方繼上月韓國釜山川習會後再度連上線，新華社在釋出的文稿中也提到雙方談話內容，談及台灣；白宮方面目前尚未對此消息回應。根據新華社報導，習近平指出，上個月雙方在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極訊號。釜山會晤以來，中美關係總體穩定，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美合則兩利、鬥則俱傷，是經過實踐反覆驗證的常識，中美相互成就、共同繁榮是看得見、摸得著的實景。習近平還稱，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，造福兩國人民和世界人民。習近平還提到中國在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」在新華社的文稿中，川普則稱習近平是偉大的領導人，與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全讚同習對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，還稱美方理解台灣問題對於中國的重要性。兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。不過，對於新華社所釋出的川習再度熱線相關消息，白宮方面目前尚未有回應。