NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間11月25日繼續進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對戰猶他爵士的賽事，爵士目前正經歷客場三連敗的低潮，勇士則迎來「三巨頭」的爆發，有機會迎來本季第10勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️金州勇士（9勝9敗／西區第8） vs. 猶他爵士（5勝11敗／西區第11）
時間：台灣時間早上11點
地點：金州勇士主場 舊金山大通中心
✳️比賽重點：
勇士：靠團隊助攻體系維持競爭力
勇士目前在西區排名第八，對戰西區球隊戰績為8勝5敗，整體表現相對穩定。球隊核心體系仍以傳導為主，本季平均27.2次助攻為西區第四，其中格林（Draymond Green）場均5.8助攻繼續擔任「進攻發動機」的重要角色。
勇士本季場均投進16.1顆三分球，略高於爵士的15.6 顆，外線火力依舊是球隊最主要的武器。
近期表現方面，勇士近10場拿下4勝6敗，場均112.6分，失分則高達115.1分，防守端仍是球隊急需改善的部分。
爵士：作客三連敗 如何減少失誤是關鍵
爵士本季在對戰西區球隊僅有2勝8敗，是本季開局較為低迷的球隊之一，場均17.0次失誤也成為球隊勝負分水嶺。爵士在失誤較少的比賽中戰績為2勝2敗，能否控制失誤將是此戰能否與勇士抗衡的重要因素。
爵士近10場吞下3勝7敗的戰績，防守端表現尤其不理想，場均失分高達127.3分，面對外線火力強大的勇士恐怕防守壓力只會更大。
✳️重點球員：
勇士：巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞（Stephen Curry）
巴特勒本季場均 20.1 分、5.6 籃板、4.8 助攻與 1.8 抄截，是勇士最穩定的火力輸出點之一。球隊一哥柯瑞過去10場平均攻下超水準的38分與4次助攻。
爵士：馬卡南（Lauri Markkanen）、喬治（Keyonte George）
馬卡南本季場均29.3分、6.1籃板，以28歲的新星之姿展現出不俗的進攻爆發力。年僅22歲的喬治近10場更是繳出平均27分與8助攻的超狂數據。
❎傷兵名單：
勇士：De'Anthony Melton（膝蓋）缺陣、Jonathan Kuminga（膝蓋）每日觀察。
爵士：Georges Niang（腳傷）缺陣、Walker Kessler（肩傷）本季報銷。
✳️11月25日完整對戰組合、時間
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11:00 LIVE勇士VS爵士
🟡線上收看：
NBA League Pass
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間：台灣時間早上11點
地點：金州勇士主場 舊金山大通中心
✳️比賽重點：
勇士：靠團隊助攻體系維持競爭力
勇士目前在西區排名第八，對戰西區球隊戰績為8勝5敗，整體表現相對穩定。球隊核心體系仍以傳導為主，本季平均27.2次助攻為西區第四，其中格林（Draymond Green）場均5.8助攻繼續擔任「進攻發動機」的重要角色。
勇士本季場均投進16.1顆三分球，略高於爵士的15.6 顆，外線火力依舊是球隊最主要的武器。
近期表現方面，勇士近10場拿下4勝6敗，場均112.6分，失分則高達115.1分，防守端仍是球隊急需改善的部分。
爵士：作客三連敗 如何減少失誤是關鍵
爵士本季在對戰西區球隊僅有2勝8敗，是本季開局較為低迷的球隊之一，場均17.0次失誤也成為球隊勝負分水嶺。爵士在失誤較少的比賽中戰績為2勝2敗，能否控制失誤將是此戰能否與勇士抗衡的重要因素。
爵士近10場吞下3勝7敗的戰績，防守端表現尤其不理想，場均失分高達127.3分，面對外線火力強大的勇士恐怕防守壓力只會更大。
✳️重點球員：
勇士：巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞（Stephen Curry）
巴特勒本季場均 20.1 分、5.6 籃板、4.8 助攻與 1.8 抄截，是勇士最穩定的火力輸出點之一。球隊一哥柯瑞過去10場平均攻下超水準的38分與4次助攻。
爵士：馬卡南（Lauri Markkanen）、喬治（Keyonte George）
馬卡南本季場均29.3分、6.1籃板，以28歲的新星之姿展現出不俗的進攻爆發力。年僅22歲的喬治近10場更是繳出平均27分與8助攻的超狂數據。
❎傷兵名單：
勇士：De'Anthony Melton（膝蓋）缺陣、Jonathan Kuminga（膝蓋）每日觀察。
爵士：Georges Niang（腳傷）缺陣、Walker Kessler（肩傷）本季報銷。
✳️11月25日完整對戰組合、時間
|開始時間（台灣時間）
|對戰組合（客 vs. 主）
|8:00 AM
|底特律活塞 vs. 印第安那溜馬
|8:00 AM
|克里夫蘭騎士 vs. 多倫多暴龍
|8:30 AM
|紐約尼克 vs. 布魯克林籃網
|8:30 AM
|達拉斯獨行俠 vs. 邁阿密熱火
|9:00 AM
|丹佛金塊 vs. 曼菲斯灰熊
|9:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs. 密爾瓦基公鹿
|9:00 AM
|芝加哥公牛 vs. 紐奧良鵜鶘
|10:30 AM
|休士頓火箭 vs. 鳳凰城太陽
|11:00 AM
|猶他爵士 vs. 金州勇士
|11:00 AM
|明尼蘇達灰狼 vs. 沙加緬度國王
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11:00 LIVE勇士VS爵士
🟡線上收看：
NBA League Pass