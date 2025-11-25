東北季風影響，中央氣象署表示，今（25）日一整天越來越冷，今晚至周三清晨（11月26日），中部以北下探14度，空曠地區只有12至13度，周四、周五（11月27日至11月28日）水氣增多，降雨範圍擴大；天琴颱風則預估周三生成，路徑往西對台無直接影響。
今天的天氣：東北季風襲台 各地越晚越冷
11月25日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；北部及宜花溫度下降，白天高溫21至22度，中南部、台東25至28度之間，晚上氣溫下滑，中部以北、宜蘭15至17度，南部、花東18至19度。
今天空氣品質
普通：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，今天東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：中南部日夜溫差大 北東下半天降雨增多
11月26日明天的天氣，氣象署提及，中南部日夜溫差大；宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東、恆春半島有零星短暫雨，由於從南方北移的水氣增多，晚上北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東、澎湖16至19度；高溫預測上，北部、宜花、澎湖20至24度，中南部、台東23至28度。
一周天氣：周三後北台灣濕冷 天琴颱風將生成
氣象署提及，周四 、周五東北季風持續影響，中部以北、東北部低溫14至16度，南部、花東17至19度；白天高溫北部、宜花21至24度，中南部、台東25至28度。周五桃園以北、東半部、恆春半島持續有局部短暫雨，周六東北季風減弱，天氣變好，僅東半部、恆春有零星短暫雨；下周日則會迎接另一波東北季風，下周一（12月1日）北部、宜蘭氣溫再次轉涼，基隆北海岸、東半部、恆春有零星短暫雨。
熱帶性低氣壓TD30昨天成形，今天會通過菲律賓，周三進入南海後增強為「天琴颱風」，周四通過南海的過程中，外圍水氣會增加北台灣、東北部的降雨，周五過後路徑持續朝西，周末（11月29日至11月30日）接近越南。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
11月25日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；北部及宜花溫度下降，白天高溫21至22度，中南部、台東25至28度之間，晚上氣溫下滑，中部以北、宜蘭15至17度，南部、花東18至19度。
普通：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，今天東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：中南部日夜溫差大 北東下半天降雨增多
11月26日明天的天氣，氣象署提及，中南部日夜溫差大；宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東、恆春半島有零星短暫雨，由於從南方北移的水氣增多，晚上北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東、澎湖16至19度；高溫預測上，北部、宜花、澎湖20至24度，中南部、台東23至28度。
氣象署提及，周四 、周五東北季風持續影響，中部以北、東北部低溫14至16度，南部、花東17至19度；白天高溫北部、宜花21至24度，中南部、台東25至28度。周五桃園以北、東半部、恆春半島持續有局部短暫雨，周六東北季風減弱，天氣變好，僅東半部、恆春有零星短暫雨；下周日則會迎接另一波東北季風，下周一（12月1日）北部、宜蘭氣溫再次轉涼，基隆北海岸、東半部、恆春有零星短暫雨。
熱帶性低氣壓TD30昨天成形，今天會通過菲律賓，周三進入南海後增強為「天琴颱風」，周四通過南海的過程中，外圍水氣會增加北台灣、東北部的降雨，周五過後路徑持續朝西，周末（11月29日至11月30日）接近越南。