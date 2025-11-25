我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人戰績持續在高檔，但Vanderbilt卻逐漸離開輪替陣容。（圖／美聯社／達志影像）

Vanderbilt的4年4,800萬美元（約新台幣15.8億）合約持續到2027-28賽季、並在最後一年握有球員選項，使湖人要在交易市場找到合適接手者難度甚高，也讓球隊陷入「用也不是、交易也不易」的局面。

▲艾頓（Deandre Ayton）上一戰因膝部挫傷提前退場，傷勢程度尚待評估。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）處於四連勝高檔，戰績高居西區前三，但陣中這位被視為湖人現階段最佳側翼防守者之一的前鋒，已連續兩場以教練決定未上場（DNP-CD），引發外界對其角色變化的討論。在湖人以108：106與140：126兩度擊敗猶他爵士的比賽中，Vanderbilt全程未獲上陣，甚至在11月15日面對密爾瓦基公鹿、球隊缺少LeBron James與八村壘等先發前鋒的情況下，他仍僅出賽8分鐘。相較其他年輕球員Nick Smith Jr.與Adou Thiero，Vanderbilt的上場時間已明顯退居邊緣。Vanderbilt本季場均4.6分、5.6籃板、1.5助攻、1抄截與0.4阻攻，命中率44.0%、三分僅28.6%。儘管他的防守價值不容質疑，但在當前湖人強調空間與持續拉開比賽節奏的攻擊體系中，他有限的投射能力始終成為湖人攻端的「四打五」壓力來源。季前一度傳出Vanderbilt在訓練營中投籃手感改善，甚至有隊友Jake LaRavia證實其外線穩定度提升。然而到了正式比賽，Vanderbilt的三分球仍未達到能留在場上的水準，使Redick更傾向使用進攻選項較多的前鋒組合。再加上湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在上一戰因膝部挫傷提前退場，傷勢程度尚待評估。目前湖人戰績12勝4敗，穩居西區前段班，下場比賽將於台灣時間週三主場迎戰洛杉磯快艇（5勝12敗）。面對同城對手的拉鋸戰，Vanderbilt能否終止連續DNP的窘境，再次獲得上場機會，將成為焦點之一。