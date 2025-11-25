洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）處於四連勝高檔，戰績高居西區前三，但陣中防守專家范德比爾特（Jarred Vanderbilt）卻面臨生涯新挑戰，逐漸遭到主帥JJ．瑞迪克（JJ Redick）排除在主要輪替之外。這位被視為湖人現階段最佳側翼防守者之一的前鋒，已連續兩場以教練決定未上場（DNP-CD），引發外界對其角色變化的討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在湖人以108：106與140：126兩度擊敗猶他爵士的比賽中，Vanderbilt全程未獲上陣，甚至在11月15日面對密爾瓦基公鹿、球隊缺少LeBron James與八村壘等先發前鋒的情況下，他仍僅出賽8分鐘。相較其他年輕球員Nick Smith Jr.與Adou Thiero，Vanderbilt的上場時間已明顯退居邊緣。

▲洛杉磯湖人隊今（19）日主場迎戰猶他爵士，巨星詹姆斯（LeBron James）重磅復出，以「完全體」陣容迎來本季首秀。儘管詹姆斯出賽30分鐘斬獲11分，但靠著唐西奇（Luka Dončić）的37分與奧斯汀・里弗斯（Austin Reaves）的26分，湖人最終以140：125打爆爵士。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人戰績持續在高檔，但Vanderbilt卻逐漸離開輪替陣容。（圖／美聯社／達志影像）
進攻端受限成隱憂　外線投射困境拖累上場價值

Vanderbilt本季場均4.6分、5.6籃板、1.5助攻、1抄截與0.4阻攻，命中率44.0%、三分僅28.6%。儘管他的防守價值不容質疑，但在當前湖人強調空間與持續拉開比賽節奏的攻擊體系中，他有限的投射能力始終成為湖人攻端的「四打五」壓力來源。

季前一度傳出Vanderbilt在訓練營中投籃手感改善，甚至有隊友Jake LaRavia證實其外線穩定度提升。然而到了正式比賽，Vanderbilt的三分球仍未達到能留在場上的水準，使Redick更傾向使用進攻選項較多的前鋒組合。

再加上Vanderbilt的4年4,800萬美元（約新台幣15.8億）合約持續到2027-28賽季、並在最後一年握有球員選項，使湖人要在交易市場找到合適接手者難度甚高，也讓球隊陷入「用也不是、交易也不易」的局面。

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人昨（19）日主場迎戰猶他爵士，詹姆斯（LeBron James）重磅復出，他也繳出11分12助攻的好表現，幫助湖人以140：126擊敗爵士，其中他與艾頓（Deandre Ayton）雙狀元的空中接力連線引起關注，對此本場比賽繳出20分14籃板好表現的艾頓在賽後接受採訪時談到與詹姆斯的配合。（圖／美聯社／達志影像）
▲艾頓（Deandre Ayton）上一戰因膝部挫傷提前退場，傷勢程度尚待評估。（圖／美聯社／達志影像）
Ayton膝傷恐打開缺口？Vanderbilt等待再度上場契機

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在上一戰因膝部挫傷提前退場，傷勢程度尚待評估。若Ayton需缺陣，Redick是否會重新啟用Vanderbilt，讓他頂替中鋒位置，成為湖人下一階段調整的關鍵觀察點。

目前湖人戰績12勝4敗，穩居西區前段班，下場比賽將於台灣時間週三主場迎戰洛杉磯快艇（5勝12敗）。面對同城對手的拉鋸戰，Vanderbilt能否終止連續DNP的窘境，再次獲得上場機會，將成為焦點之一。

資料來源：《The Stein Line》

更多NBA相關新聞：

NBA／布朗尼遭下放發展聯盟！本季上場時間翻倍　場均僅繳2.1分

NBA／埃克薩姆右膝動刀報銷！美媒曝獨行俠爭議操作　曾隱瞞手術

NBA／國王傳壞消息！沙波尼斯半月板撕裂　預計至少缺席3-4週

相關新聞

NBA內幕／火箭球星杜蘭特無緣對決前東家太陽！位置給新人頂替？

NBA／SGA亞歷山大締造史詩級紀錄！近「每分鐘1分」、雷霆17勝1敗

NBA分析／Paul George關鍵時刻卻被棄用！僅出戰20分鐘的背後考量

NBA／Brooks領軍太陽111：102馬刺奪3連勝　溫班亞馬腿傷持續缺陣