中央氣象署表示，今（25）日受到東北季風影響，大台北、花東地區等將有短暫雨，天琴颱風則預估將於本周生成，路徑往西對台無直接影響。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中表示，天琴颱風有機會於今日生成，本周亦受到兩波東北季風影響，明日苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。
北台灣、花東地區今有雨！氣象署：15縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日受到東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。
氣象署今日則發布陸上強風特報，提醒東北風明顯偏強，25日晨至26日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
東北季風南下！明苗栗以北低溫降13度
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今（25日）西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（26）日「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。
週四又有新一波東北季風！天琴颱風未來動態曝光
吳德榮進一步說明，最新模式模擬顯示，週四（27日）另一「東北季風」挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。週五（28日）水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六、週日（29、30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大。
吳德榮表示，週五至週日的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意。下週一（1日）迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。
至於天琴颱風未來動態，吳德榮指出，熱帶低壓今（25）日將通過菲律賓中部、進入南海，發展成「輕颱天琴」；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
