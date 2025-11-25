我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（聽障奧運），台灣代表團在女子保齡球團體賽中傳出捷報，由張堯茜、王玉琴、林雅琴與陳怡妙聯手，以穩健發揮與強大默契於金牌戰擊敗南韓勇奪金牌，為我國下本屆首金。截至目前，我國的總成績累計至1金5銀5銅。對此總統賴清德在得知捷報後，立即發出賀電，恭賀女子保齡球隊的亮眼表現，並期勉選手與教練在最後一天賽程再接再厲，爭取更多奪牌機會。女子保齡球代表隊從預賽開始就展現極佳手感，殺入複賽後面對烏克蘭、南韓、美國、波蘭、日本、馬來西亞與德國等7支強隊，採1局定勝負，台灣女將頂住壓力，最終以4勝3負的成績驚險晉級4強。4強賽與烏克蘭交鋒採3局2勝制，台灣先拿下一局，但隨後被扳平。決勝局中，我國選手沉著應戰，採穩紮穩打策略，反觀烏克蘭在局末發生解球失誤，讓台灣以202：184奪下關鍵勝利，順利挺進金牌戰。冠軍戰面對亞洲強權南韓，台灣女將手感持續發燙以173：154、211：148直落2擊敗對手，不僅拿下女子團體金牌，更成功替代表團在金牌榜上開胡。隨著我國聽奧代表團靠著女子保齡球團體賽奪下首金後，總統賴清德也第一時間發出賀電，恭賀女子保齡球隊的亮眼表現，並也勉勵其他在場上奮戰的運動員，期許能再累積更多的獎牌，為國爭光。