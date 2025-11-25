我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨主席黃國昌率領民眾黨青年團出訪日本。（圖／民眾黨提供）

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時，明確指出若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權，「台灣有事論」惹惱中國，引發中日關係緊張。民眾黨主席黃國昌今（25）日表示「區域要安全、台灣才能安全」，而台灣民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。黃國昌今日率領民眾黨青年團出訪日本，進行為期四天的訪問交流，行前黃國昌接受媒體聯訪時表示，此行籌備已久，面對中日關係升溫、對立情勢加劇，身為台灣第二大在野黨領袖，黃國昌強調能理解中日之間存有不同的史觀，有各自不同的民族情感，他呼籲各界切勿激化衝突，應從區域穩定的角度尋求和平對話空間，以及解決衝突的方式，黃國昌強調「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑」。此次台灣民眾黨青年團出訪行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。此外，日本已邁入超高齡社會，台灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，也是身兼黨主席與立法委員的黃國昌，此行所關注的重點。針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌也強調，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫，黃國昌呼籲各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，並強調「台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑」。黃國昌進一步表示「區域要安全、台灣才能安全」，而台灣民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。