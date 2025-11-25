我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人陳為民近日在臉書曬出台灣測速照相分布圖，怒批跟疾病似的快速增加，到比軍事基地和監獄密度都高，竟然沒有一個民代發聲，直呼根本國恥。對此，民進黨立委林楚茵今（25）日表示，很多人不知道，交通罰鍰「沒有進入中央」，75%進地方口袋，中央國庫僅1%。陳為民在臉書發文，不滿台灣的測速照相，跟疾病似的快速增加，是比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器。他無奈說，竟沒有一個民代發聲，朝野都沒有，甚至想入政的都沒有，直言這些民代根本不跟大家生活在一起。「交通罰鍰75%進地方口袋！」林楚茵表示，很多人不知道，交通罰鍰「沒有進入中央」，也就是由地方政府當稅收，測速照相、速限設計是否合理值得討論，但要建立在正確前提上。林楚茵指出，根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》的分配比例，地方政府75%、處罰機關24%、中央國庫1%。林楚茵提到，去年台北市交通罰鍰收入28.96億、台中市28.97億；新北市則是測速照相機密度最高的縣市，法規要求將12%罰鍰收入用在「交通執法與交通安全改善」，其餘88%由地方政府自行運用。林楚茵提到，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營首長一邊喊窮，實際手握龐大的罰鍰收入，這些錢有沒有真的用於改善交通？她說，中央推動交通安全政策，實際執行仰賴地方治理。林楚茵感嘆，測速照相是地方設置、罰鍰75%歸地方，卻要中央背「國恥」黑鍋，不就跟國民黨惡修《財劃法》同一套邏輯：拿錢不辦事，只要「財權」不要「事權」？