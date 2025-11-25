感恩節咖啡優惠出爐了！全家表示，今（25）日起APP隨買跨店取有中杯經典拿鐵8杯199元、中杯經典美式9杯199元，相當於拿鐵最低只要25元開喝；7-11今起「LINE禮物」有特選美式、馥芮白咖啡買一送一，本週五六日還有熱梔子花青茶、熱金焙烏龍茶王飲品買2送2優惠。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月25日起至11月27日
◾中杯經典美式9杯199元，6.4折（原價35元、特價23元）
◾中杯經典拿鐵8杯199元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾中杯單品美式4杯199元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵4杯199元，5.6折（原價90元、特價50元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月12日至11月25日
◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯熱梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾特大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
📍門市｜11月28日至11月30日
◾熱梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾熱金焙烏龍茶王飲品買2送2
📍APP｜11月22日至11月30日
◾特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾風味飲指定冰飲8杯440元，7.3折（原價75元、特價55元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶10杯440元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾咖啡珍珠歐蕾9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
