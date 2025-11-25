氣象專家賈新興表示，第27號颱風天琴最快今天生成，預估今晚到週三有機會發整成颱，對台灣沒有直接影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，明（26）日熱帶性低氣壓或颱風的中高雲會飄進來，各地雲量可能較為偏多，但是降雨很有限，並且今晚到明天溫度將來到最低點，空曠地區最冷剩下攝氏12度。
天琴颱風將生成！預估路徑出爐
吳聖宇預報指出，目前正在通過菲律賓的熱帶性低氣壓(TD-30)，預期未來有機會發展為今年第27號颱風天琴(Koto)，方向上仍將是一路偏西，大致會經過南海後逐漸趨向越南沿岸，對台灣沒有直接影響，外圍雲層雖有機會北飄，但是主要水氣豐沛的區域偏向台灣東南方較遠的海域，對台灣的影響主要是造成雲量偏多以及迎風面局部降雨的現象，影響程度有限。
今晚迎接最低溫時刻 明雲量偏多
吳聖宇說明，今天（25日）白天東北季風會更強一些，但是乾空氣的影響也更明顯，上午開始只剩下迎風面的山區還有些局部零星飄雨的機會，迎風面地區的雲量也可能稍多一些，其他地方仍是維持晴到多雲的天氣型態。
溫度方面跟昨天相比都有所下降，尤其北部、東北部降幅較為明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫只剩下20-21度左右，中部及花東地區白天高溫也會降到23-25度，南部受影響較小，白天高溫在26-28度左右。
值得注意的是今晚到明天（26日）清晨，溫度會來到低點，中北部、東北部都市地區低溫會降到14-16度，空曠地區可能只剩下12-14度，尤其輻射冷卻作用比較明顯的地方要注意低溫發生的情況，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區也可能會降到15度或以下，各地的日夜溫差變化大。
週四迎風面轉雨 有短暫陣雨發生機會
吳聖宇提醒，週四（27日）另一波大陸冷高壓遞補下來，台灣附近的東北季風會再度增強，同時配合南邊熱帶低壓或是天琴颱風外圍的雲層北擴，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地降雨有再度增多的趨勢，有短暫陣雨發生機會，雨量仍不大，但是降雨的機會較高，降雨的範圍也較大一些，其他地方雲量也偏多，呈現多雲到陰的天氣。
預估要等到週五（28日）隨著大陸冷高壓再度東移到長江下游並逐漸減弱，東北季風強度稍減，同時南邊北上的雲層也往東移出去後，迎風面地區的降雨就會減少下來，逐漸轉為多雲到陰的天氣，其他地方雲量也會減少，陽光逐漸露臉。
吳聖宇說，週四（27日）北部、東北部白天高溫會再度降到19-20度左右，中部及花東地區高溫22-24度，南部高溫也會降到25度上下，各地雲量都比較多的關係，加上東北季風帶來的涼冷空氣，因此各地高溫預報可能會普遍比今天（25日）這一波要來得再低一點，但是雲多也會讓輻射冷卻變得比較不明顯。
週四晚間到週五（28日）清晨中北部、東北部都市地區低溫大約會降到15-17度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到16度或以下，比較沒有輻射冷卻低溫的機會，但這個溫度還是很偏涼，尤其風大的話，風寒效應的情況還是要提醒大家務必注意。
週五（28日）白天因為東北季風強度漸減弱，同時雲量也有機會慢慢減少，陽光出現，預估北部、東北部白天高溫會回升到20-22度，中部及花東地區高溫則仍維持在22-24度，南部高溫也維持在25度上下，週五晚間到週六（29日）清晨在雲量減少後，又要開始注意輻射冷卻的局部低溫現象，中北部、東北部都市地區低溫14-17度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫維持在17-19度，空曠地區可能降到16度或以下。
週末迎接好天氣 仍要注意日夜溫差
吳聖宇預報，週末期間（29-30日）東北季風強度可望明顯減弱，風向轉東，且水氣持續偏乾，各地預報看起來都將是多雲到晴的天氣型態，溫度也有較明顯的回升，北部、東北部白天高溫會逐漸回升到23-24度或以上，中部及花東地區高溫會回升到26-27度或以上，南部高溫則有機會來到28-29度或以上，看起來很適合出遊。
但是夜晚清晨仍要注意溫度較低的情況，尤其是中北部、東北部空曠地區在輻射冷卻作用之下，仍可能有15度或以下低溫發生的機會，南部、花東空曠地區也有18度或以下低溫出現的可能性，日夜溫差變化大。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk、氣象專家賈新興
