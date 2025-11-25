我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安就職邁入三周年，北市青年局自去（2024）年6月1日正式成立以來，秉持「認識職場、認識社會、認識世界、認識自己」四大目標，陪伴青年探索多元可能，並首創全台第一的青年亮點政策。青年局長周羿希表示，在成立1年5個月，青年局從國際交流、公共參與、職涯發展三大政策主軸出發，提供更具體的支持與資源，陸續推出多項具創新性與前瞻性的青年政策，其中包括全國首創的「一案到底」創業輔導服務、全台地方政府首創的海外實習計畫與「個人申請制及全程培力」海外志工計畫，以及六都首創的「青年以戰代訓銜接職場計畫」。青年局以「與青年同行」為核心理念，致力打造更友善、能讓青年在臺北實現夢想的城市。青年局指出，青年局是全台首個設有「國際發展科」的青年事務單位，致力推動青年海外發展，幫助台北青年站上國際舞臺。今（114）年首創推出「青年海外實習計畫」，攜手超過10家國際知名企業與機構，據點橫跨洛杉磯、舊金山、紐約、曼谷等重要城市，領域涵蓋AI、永續、市政等多元面向。首屆即吸引超過500位青年報名，實習學員在海外表現深獲機構肯定，已有學員獲留任機會並將赴美發展，顯示臺北青年在全球市場的實力與競爭力。除鼓勵青年走向世界，青年局也積極將世界帶進台北。今年擴大辦理「國際實習生計畫」，邀請哈佛、普林斯頓、賓州大學、早稻田大學等8位學生來台，並遴選台北青年共同實習，讓在地青年與世界名校學生成為夥伴，攜手向市長蔣萬安面對面提出政策建議，為台北注入國際視野。同時，首度舉辦的「2025 Global InnoYouth Summit 臺北青年高峰會—國際青年創未來」，吸引來自全球40餘座城市的青年及產官學代表齊聚台北，匯聚創業家、NGO工作者等多元青年力量，展現城市推動雙向國際交流的決心與成果。在職涯發展方面，青年局推出六都首創「青年以戰代訓銜接職場計畫」及「青年實習津貼計畫」，協助青年從課堂走向職場，縮短學用落差。此計畫透過產官學合作，扣合產業趨勢，由企業設計課程並導入實務案例與挑戰任務。今年與Google Cloud、台灣微軟、NVIDIA教育夥伴、勤業眾信、先勢博報堂等50餘家企業合作開課，協助青年提升即戰力、掌握產業脈動。實習津貼方面，首創實習後補助1萬5,000元，弱勢青年加碼至3萬元，減輕實習期間經濟負擔，獲得熱烈回響，逾750位青年受惠。青年局表示，也推出全國首創「一案到底」創業陪跑服務，提供從企劃、法規、財務、行銷到資金媒合的全程輔導資源；因應斜槓趨勢，推出「斜槓培力暨市集活動計畫」，讓青年在臺北市零負擔實驗販售商品與理念，並提供個別攤位指導，逐步打造臺北成為青年創新能量匯聚之都。在青年公共參與及多元培力方面，青年局正式成立「青年事務諮詢委員會」，公開遴選吸引近350位優秀青年報名，創下歷年紀錄，最終選出35位青年委員，參與城市議題，成為市政重要推手。首年提案涵蓋AI創新、性別平等、青年權益、國際交流等議題，展現青年多元專業與熱忱。同時舉辦「有梗青年，不跟你廢話」政策創意提案競賽，鼓勵青年就AI市政、氣候變遷、居住正義等提出創新想法。「青年發生」辯論賽則以多元議題與創新賽制，培養邏輯與表達力，並設立「青年評審團」，由青年與專業裁判共同參與，強化公民素養。此外，青年局打造全方位學習品牌「青年學堂 Youth+」，開設創意探索、溝通表達、財富成長、運動紓壓、數位生產力等課程，累計超過85堂、吸引7,500人次參與，讓青年在生活中持續成長、拓展視野。為鼓勵青年多元發展、加深對青年政策認識，青年局將於12月6日至7日下午1點至晚間8點，於台北表演藝術中心舉辦「2025臺北青年理想生活節」，結合青創市集、國際文化體驗、互動展演與主題特展，並邀請人氣樂團演出，打造屬於青年世代的年度生活盛典，展現臺北多元、豐富且充滿創意的青年能量。青年局表示，未來將持續以青年需求為核心，秉持「Department for Youth」初衷，推出更貼近需求的政策與服務，並擴大與國內外機構、學校合作，成為連結青年與城市的關鍵橋樑，陪伴青年迎接挑戰，在台北創造無限可能。