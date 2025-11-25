我是廣告 請繼續往下閱讀

中配參政風波繼續燒，全國5個村里長因「中華人民共和國國籍」問題，被要求依規定解職，內政部長劉世芳也重申，《國籍法》20條規定，要擔任公職者，就職1年內要放棄中華民國以外的外國籍，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍，國民黨砲轟她踐踏《憲法》要她下台。對此，劉世芳今（25）日說，都是同樣的規定來處理，並沒有所謂的劃外的規定。中配參政權引發討論，全國5個村里長因「中華人民共和國國籍」問題，遭內政部要求鄉公所、區公所依國籍法規定解職，劉世芳昨天指出，《國籍法》20條講得非常清楚，要擔任公職者，就職1年內要放棄中華民國以外的外國籍，且根據行政院民國112年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。劉世芳昨天在立法院答詢時，也重申「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，並稱「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」，遭國民黨反批，此舉完全違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險。這種背叛憲法的行徑，劉世芳應立即下台負責。對此，劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，她重申，只要是中國人，依照《兩岸人民關係條例》到台灣來申請到合法的許可的話，他在台灣不管是生活、福利、工作上面都是受到同樣的保障。劉世芳說，但是唯一的比較不同的地方，因為《國籍法》裡面規定要對「單一的國家」效忠，所以才會有《國籍法》20條的規定。她已經多次重申，《國籍法》的規定，是針對「中華民國以外的任何國家」都是同樣的規定來處理，並沒有所謂的劃外的規定。「那我也認為，如果有人把這個特別的某一個國家或地區，把它修法，把它排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理」。有媒體追問，台中市長盧秀燕稱，公職人員必須以效忠中華民國為唯一的對象，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。劉世芳也說，擔任公職的意思，就是你只能針對某一個國家效忠，你不可能針對兩個國家效忠。不管是張善政、盧秀燕的話，我們都會引為參考，「但是我還是一致講，如果做《國籍法》的修法，會不會有標籤化的處理？這樣反而對未來中配要參加台灣任何其他公共活動，或是公共領域上面，反而有不同的一個想象的空間。」