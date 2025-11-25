我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金控合併新光金控後，改名台新新光金控，旗下子公司投信、人壽、證券及銀行也陸續整併，其中新光人壽將於明（2026）年1月1日併入台新人壽，並更名新光人壽。為進一步保障員工與企業雙方的權益，新壽與企業工會、高雄市分公司企業工會完成團體協約簽約，也象徵勞資溝通達成重要里程碑，雙方未來將緊密合作，共同營造友善職場環境。新壽勞資團體協約簽訂歷經充分協商與溝通，並在勞動部勞動關係司長王厚偉及科長黃春玉、台北市勞動局副局長梁蒼淇、台北市產業總工會副理事長王燕杰、秘書長陳淑綸見證下完成，針對留任、退休、福利等制度與面向凝聚共識，希望建立更制度化與透明化的平台，展現新光人壽在制度完善、員工關懷及職場穩定方面的努力與決心。新壽也期盼透過這份協約，能為企業勞資合作樹立典範，讓同仁在安定且充滿支持的環境中發揮所長。同時，新壽持續推動員工關懷，聚焦招募年輕新血與培育專業人才，今年更投入豐富教育訓練資源，強化薪資與人才競爭力，另推廣員工持股信託辦法，加強員工退休準備的保障，能帶給同仁更大的安定感，激勵優秀人才持續成長並提升員工向心力。此外，新壽也針對員工、中高齡及高齡同仁規劃衛教指導、健康促進、體適能活動、視障按摩服務等方案，同時提供孕媽咪友善措施，建立懷孕通報與特別關懷機制，讓女性員工在孕期與產後都能獲得支持與安心。新壽強調，未來將持續傾聽工會及員工的聲音，讓同仁能在溫暖、安心、充滿幸福感的職場中成長。