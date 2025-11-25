我是廣告 請繼續往下閱讀

2026新竹縣長選舉正式開打，就在國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨部主委陳見賢釋出參選消息後，國民黨立委林思銘今（25）日宣布，「確實有意願參加黨內初選」，不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，並稱他支持以「全民調」選出最適任的候選人。林思銘指出，確實有意願參加黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。他強調，「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」林思銘也表示，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。他具體指出，「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」林思銘進一步說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。最後，林思銘重申，「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定。在此之前，我會全力以赴，把立委工作做到最好，這是我對鄉親最真誠的承諾。」