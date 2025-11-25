我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平今（25）日在社群平台中宣布，將代表日本參加2026年世界棒球經典賽（WBC），對此有望再度在國際賽中展現精湛球技，力拼幫助日本奪下經典賽2連霸。以下也為讀者回顧2023年經典賽時，大谷翔平在賽場中的精彩表現。2023年經典賽，是繼2015年世界12強後，大谷翔平再度代表日本參與國際賽事，也是首度以二刀流方式參與，作為日本指標球員，他也扛下開幕戰對中國的先發重任，最終繳出4局無失分另外送出5次三振，打擊端繳出4打數2安打另外打回2分打點的好表現，幫助日本以8：1擊敗中國，大谷翔平也摘下勝投。日本靠著強大的陣容，接連大勝南韓與捷克，大谷翔平也在預賽最後一場對上澳洲敲出經典賽的首支全壘打。整個預賽累積下來，大谷翔平繳出5成打擊率、攻擊指數更是高達1.684，幫助日本以全勝之姿進入複賽。在東京巨蛋進行的複賽，日本對上義大利再度派出大谷翔平二刀流應戰，大谷翔平也在投球端展現壓制力，主投4.2局失2分，另外送出5次三振，配合打擊端上有敲安的貢獻以及團隊打線串聯，以9：3擊敗義大利，順利挺進4強。4強面對墨西哥，日本整場比賽都被墨西哥壓著打，直到吉田正尚的追平轟才將比賽打回來，不過後續日本投手群再度失守，讓日本帶著落後1分的局面進入最後的反攻半局。不過首棒打者大谷翔平一上場就先敲出二壘安打，點燃日本反攻氣勢，最終靠著村上宗隆的再見安打，幫助日本以6：5擊敗墨西哥，挺進決賽。本場比賽大谷翔平再繳出雙安的好表現，成為日本逆轉勝的大功臣。決賽面對眾星雲集的美國，大谷翔平在打擊端也有敲安表現，不過最經典的莫過於9局上半大谷翔平登板救援的一幕。他雖然面對首棒打者麥可尼爾（Jeff McNeil）就先投出保送，但後續讓貝茲（Mookie Betts）打出雙殺打，瞬間抓下2個出局數。最後與楚奧特（Mike Trout）的對決堪稱經典，在連續飆破160公里的火球後，大谷翔平最終用一顆sweeper三振掉楚奧特，幫助日本拿下經典賽冠軍。