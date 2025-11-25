受到東北季風影響，今（25）日北台灣溫度將明顯下降，而且越晚越冷，電商平台486團購表示，最近一週隨身保暖小物、小空間暖房家電、寢室暖被用品搜尋量明顯增加！台電也提醒，使用電熱毯要注意的地方，讓你安全又保暖。
氣溫降！保暖小物、家電登熱搜
家事達人486先生表示，氣溫驟降，長輩、幼童和通勤族是最容易受到影響的族群，想保持溫暖，他建議可從「隨身保暖小物」與「小空間暖房家電」兩大方向下手，不僅升溫有感，更能達到省電、安全的最佳效果。
「隨身保暖小物」包括可手握的暖暖寶、暖腹帶、恆溫暖杯墊、肩頸電熱毯等，提供快速、局部的熱能為主，適合通勤族或久坐辦公室的人，能快速暖手、暖宮、提高核心溫度和身體循環，是本週搜尋上升最快的熱搜冠軍。
電暖器放浴室要小心 記得選防潑水設計
「小空間暖房」需求也明顯升溫，特別是在3坪內的臥室、書房、單人套房或浴室使用的小家電，像是升溫速度快、體積精巧的陶瓷電暖器，主打小坪數暖房，開機後數秒即可感受到熱度，加上價格親民，是熱賣的保暖家電。若家中有長輩或小孩，486先生建議挑選具備防潑水設計、或標示「居浴兩用」的機種，「洗澡前讓浴室稍作預熱，可以降低長輩因天冷造成的不適，也能提升冬季洗澡的安全性」。
使用電熱毯留意安全 睡前1到2小時開就好
另外，降溫也帶動「寢室暖被」的需求上升，包括電熱毯、石墨烯暖墊等產品特別受歡迎，不僅能預熱床鋪，也改善睡眠品質。486先生提醒，選購電熱毯時應優先確認是否具備自動斷電、定時關機與溫控恆溫等功能；使用時，建議在入睡前1至2小時開啟預熱，待就寢後即可關閉或調整至最低溫，既省電也更安全。
台電提醒使用電熱毯7件事要注意 平鋪勿彎曲
台電表示，電熱毯是利用散布在毯子內的電熱絲，在電流通過時發熱，因此，購買電熱毯時，一定要選擇符合安全認證，並有安全裝置的產品，最好有恆溫、定時，自動斷電的功能，台電也提醒，使用電熱毯要注意7件事，才能保暖又安全。
1、不要直接接觸皮膚，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。
2、不宜長時間使用，睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起。
3、使用需平鋪，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象。
4、不可弄濕，以免電線短路發生觸電。
5、禁將其他電暖器具置於電毯上一起使用。
6、慢性疾病患者或末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，須有人陪同注意使用情況。
7、使用前請詳閱使用說明。
資料來源：486團購、台電
我是廣告 請繼續往下閱讀
家事達人486先生表示，氣溫驟降，長輩、幼童和通勤族是最容易受到影響的族群，想保持溫暖，他建議可從「隨身保暖小物」與「小空間暖房家電」兩大方向下手，不僅升溫有感，更能達到省電、安全的最佳效果。
「隨身保暖小物」包括可手握的暖暖寶、暖腹帶、恆溫暖杯墊、肩頸電熱毯等，提供快速、局部的熱能為主，適合通勤族或久坐辦公室的人，能快速暖手、暖宮、提高核心溫度和身體循環，是本週搜尋上升最快的熱搜冠軍。
「小空間暖房」需求也明顯升溫，特別是在3坪內的臥室、書房、單人套房或浴室使用的小家電，像是升溫速度快、體積精巧的陶瓷電暖器，主打小坪數暖房，開機後數秒即可感受到熱度，加上價格親民，是熱賣的保暖家電。若家中有長輩或小孩，486先生建議挑選具備防潑水設計、或標示「居浴兩用」的機種，「洗澡前讓浴室稍作預熱，可以降低長輩因天冷造成的不適，也能提升冬季洗澡的安全性」。
另外，降溫也帶動「寢室暖被」的需求上升，包括電熱毯、石墨烯暖墊等產品特別受歡迎，不僅能預熱床鋪，也改善睡眠品質。486先生提醒，選購電熱毯時應優先確認是否具備自動斷電、定時關機與溫控恆溫等功能；使用時，建議在入睡前1至2小時開啟預熱，待就寢後即可關閉或調整至最低溫，既省電也更安全。
台電表示，電熱毯是利用散布在毯子內的電熱絲，在電流通過時發熱，因此，購買電熱毯時，一定要選擇符合安全認證，並有安全裝置的產品，最好有恆溫、定時，自動斷電的功能，台電也提醒，使用電熱毯要注意7件事，才能保暖又安全。
1、不要直接接觸皮膚，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。
2、不宜長時間使用，睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起。
3、使用需平鋪，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象。
4、不可弄濕，以免電線短路發生觸電。
5、禁將其他電暖器具置於電毯上一起使用。
6、慢性疾病患者或末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，須有人陪同注意使用情況。
7、使用前請詳閱使用說明。