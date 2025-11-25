我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，外界關注日本觀光是否受到影響，不過看到觀光重鎮北海道，熱門景點依舊人潮洶湧，函館朝市更直呼「完全沒有影響」，有業者表示，有許多台灣旅客前來，並直呼「感謝支持」。根據STV北海道新聞報導，中國政府呼籲國民「限制赴日旅遊」至今已過了10天，不過北海道札幌市豐平區「羊之丘展望台」在三天廉價的最後一天，仍擠滿了許多遊客，免費發放烤地瓜的活動更是從早上就排起了長長人龍，不少民眾邊吃邊喊「超級好吃」、「太幸福了」。不過展望台副負責人齋藤圭介坦言，仍擔心未來中國旅客減少的情況，「過去有不少中國遊客來訪，我有點擔心未來會變成怎麼樣。」在北海道另個熱門景點函館朝市，現場人聲鼎沸、依舊熱鬧。針對中國遊客減少是否受到影響，當地業者直呼「對我們來說完全沒有影響。幾乎沒有。」業者表示，函館朝市本來就不是像疫情前那樣只依賴中國客，現在有來自各國的遊客來訪，「對我們個人來說是沒問題的。有很多台灣客人來。」當記者追問生意狀況時，店家爽快回答，「OK的！」現場也能看見不少來自台灣的遊客，還有台灣遊客直呼「日本is very good。」包括來自台灣的旅客等大量國際觀光客前來，因此影響被認為相對有限。中國政府在本月中旬宣布「限制赴日旅遊」呼籲，原因是高市早苗在國會答辯中表示「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」的觀點，引發中國強烈不滿。來到美瑛町「青池」周邊，天氣晴朗，藍色池水在低溫下結冰，吸引觀光客駐足拍照。吸引觀光客駐足拍照。日本在新冠疫情後開放旅遊，引發不少「觀光公害」（過度旅遊，overtourism）問題，而美瑛町青池就有著「遊客太多」煩惱。針對中國限制赴日旅遊，有日本遊客表示：「（觀光客）少一點我會覺得比較好。」另一名旅客則坦言，「觀光客多確實有好處，但也會帶來不少問題。」中國呼籲避免赴日旅遊，長期影響尚未明朗，不過從北海道多個景點的現場狀況來看，觀光地人潮依舊熱絡，在台灣客等多元客源的支撐下，短期影響有限。