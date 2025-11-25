台灣南方的熱帶低壓今（25）日有機會增強為「天琴颱風」，中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風外圍水氣將使北台灣、宜蘭，在明（26）日晚上至周四（11月27日）出現雨勢；且受到東北季風影響，今晚至明晨，台南以北及宜蘭低溫將下探14至16度，空曠地區12至13度，直到周六（11月29日）才會回溫。
天琴颱風最快今天生成 預估路徑出爐
劉宇其指出，台灣南方約1300公里處有熱帶性低氣壓，目前正通過菲律賓，預估今天有機會增強為「天琴颱風」，未來路徑往西進入南海，中高層外圍雲系將北上，導致台灣雲量增多，明天晚上、周四，北台灣、宜蘭會有出現雨勢。
東北季風發威 首波12度低溫就在今晚
劉宇其說明，東北季風開始影響，今天北台灣溫度明顯下滑，且越晚越冷，第一波較低氣溫，會出現在今晚到明天清晨，包括台南以北、宜蘭等地都會下探到14至16度，空曠地方溫度會再低1至2度，高屏、花東則是降到18至19度。
劉宇其提及，周四、周五（11月28日）北部、東北部白天高溫20至23度，中部、花東22至25度，南部24至27度；夜晚清晨中北部、東北部低溫15至18度，空曠地區14度以下，南部、花東18至20度，空曠地區17度或以下，周六東北季風減弱，各地回暖。
未來一周4階段降雨 北東濕冷到周四
降雨方面，劉宇其提及，未來一周的雨勢大致分4個階段，今明兩天各地多雲到晴，水氣偏少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星飄雨；明天晚上至周四，受到東北季風、天琴颱風水氣影響，全台雲量偏多，北部、東半部、南部、中部山區偶有下雨狀況，北部、東半部降雨較明顯。
周五、周六隨著天琴颱風遠離、東北季風逐漸減弱，全台回歸晴到多雲的好天氣，周日（11月30日）則有新一波東北季風南下，水氣又會略為增多，同樣在北部、東半部要注意雨勢。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉宇其指出，台灣南方約1300公里處有熱帶性低氣壓，目前正通過菲律賓，預估今天有機會增強為「天琴颱風」，未來路徑往西進入南海，中高層外圍雲系將北上，導致台灣雲量增多，明天晚上、周四，北台灣、宜蘭會有出現雨勢。
劉宇其說明，東北季風開始影響，今天北台灣溫度明顯下滑，且越晚越冷，第一波較低氣溫，會出現在今晚到明天清晨，包括台南以北、宜蘭等地都會下探到14至16度，空曠地方溫度會再低1至2度，高屏、花東則是降到18至19度。
劉宇其提及，周四、周五（11月28日）北部、東北部白天高溫20至23度，中部、花東22至25度，南部24至27度；夜晚清晨中北部、東北部低溫15至18度，空曠地區14度以下，南部、花東18至20度，空曠地區17度或以下，周六東北季風減弱，各地回暖。
降雨方面，劉宇其提及，未來一周的雨勢大致分4個階段，今明兩天各地多雲到晴，水氣偏少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星飄雨；明天晚上至周四，受到東北季風、天琴颱風水氣影響，全台雲量偏多，北部、東半部、南部、中部山區偶有下雨狀況，北部、東半部降雨較明顯。
周五、周六隨著天琴颱風遠離、東北季風逐漸減弱，全台回歸晴到多雲的好天氣，周日（11月30日）則有新一波東北季風南下，水氣又會略為增多，同樣在北部、東半部要注意雨勢。
資料來源：中央氣象署