陳姸霏在公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》中飾演女主角幸琪，為了繼承媽媽的房產，不得不加入事務所。陳姸霏為戲更進行3個月台語魔鬼訓練，預告中可見她形象大翻轉，用台語抓狂飆罵：「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！」和甜美形象差很大。

▲陳姸霏在新劇《人生只租不賣》飾演女主角幸琪，性格直率，遇到不合理之事會破口大罵。(公視台語台提供)
▲陳姸霏和黃河（右）是歡喜冤家，透過每次的媒合任務，產生奇妙的化學變化。（圖／公視台語台提供）
療癒系職人輕喜劇《人生只租不賣》將俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」搬上小螢幕，藉由「星河事務所」與房客、房東之間的各式故事，帶出家的意義與溫度。陳姸霏劇中飾演躺平族「幸琪」，為繼承母親房子，不得不加入事務所工作，預告一開頭就用台語抓狂飆罵：「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！」

陳姸霏愛看鄉土劇　台語腔調到位

陳姸霏笑說小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》等鄉土劇，或多或少都有吵架戲，自己又愛模仿，說台語不是難事，她首次挑戰如此有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，坦言：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習！」

陳姸霏和黃河首次合作默契十足，從歡喜冤家到淡淡情愫，透過一次次的媒合任務自我成長，產生奇妙的化學變化。劇中陳姸霏養了隻烏龜當寵物，戲外她和黃河都有養貓，兩人靠貓咪話題迅速拉近距離，黃河笑著形容：「我們互動有點像小貓跟老貓的相處，因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神，和她相處反而讓我變得比較有精神！」

▲謝章穎為戲美白，但皮膚黝黑的他自嘲，效果不佳。（圖／公視台語台提供）
黃河當林予晞上司　謝章穎為戲美白

黃河身為事務所所長，旗下成員各有特色，林予晞飾演神秘的資深專員徐若嵐（嵐姐），是冷面笑匠擔當，她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP，回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達，讓自己時時刻刻融入台語環境，另外也特別為戲上頌缽課程，買了兩個缽在家練習。

扮演唐宇林（小林）的謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求討喜不油膩，他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限；王真琳挑戰比自己更I人的水電工謝珊珊，事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天，偷師模仿修水電的姿勢。導演王逸鈴掛保證：「這次演員們都帶來很多驚喜，有別於以往的演出面向，觀眾可以好好期待！」

▲《人生只租不賣》以輕喜劇結合社會議題，打造出新型態台語職人劇。（圖／公視台語台提供）
《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集。


