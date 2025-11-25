陳姸霏在公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》中飾演女主角幸琪，為了繼承媽媽的房產，不得不加入事務所。陳姸霏為戲更進行3個月台語魔鬼訓練，
預告中可見她形象大翻轉，用台語抓狂飆罵：「 我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！」和甜美形象差很大。
療癒系職人輕喜劇《人生只租不賣》將俗稱包租代管或二房東的「
租賃管理師」搬上小螢幕，藉由「星河事務所」與房客、 房東之間的各式故事，帶出家的意義與溫度。 陳姸霏劇中飾演躺平族「幸琪」，為繼承母親房子， 不得不加入事務所工作，預告一開頭就用台語抓狂飆罵：「 我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！」
陳姸霏愛看鄉土劇 台語腔調到位
陳姸霏笑說小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《
戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》等鄉土劇，或多或少都有吵架戲， 自己又愛模仿，說台語不是難事，她首次挑戰如此有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，坦言：「 維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順， 照節奏反覆練習！」
陳姸霏和黃河首次合作默契十足，
從歡喜冤家到淡淡情愫，透過一次次的媒合任務自我成長， 產生奇妙的化學變化。劇中陳姸霏養了隻烏龜當寵物， 戲外她和黃河都有養貓，兩人靠貓咪話題迅速拉近距離， 黃河笑著形容：「我們互動有點像小貓跟老貓的相處， 因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神， 和她相處反而讓我變得比較有精神！」
黃河當林予晞上司 謝章穎為戲美白
黃河身為事務所所長，旗下成員各有特色，
林予晞飾演神秘的資深專員徐若嵐（嵐姐），是冷面笑匠擔當， 她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP， 回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達， 讓自己時時刻刻融入台語環境，另外也特別為戲上頌缽課程， 買了兩個缽在家練習。
扮演唐宇林（小林）
的謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求討喜不油膩， 他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限； 王真琳挑戰比自己更I人的水電工謝珊珊， 事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天， 偷師模仿修水電的姿勢。導演王逸鈴掛保證：「 這次演員們都帶來很多驚喜，有別於以往的演出面向， 觀眾可以好好期待！」
《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，
包括近年廣受討論的社會住宅等，也是首部以房管為題材的台語劇集， 期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室， 重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2 026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播， 每週播出兩集。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳姸霏愛看鄉土劇 台語腔調到位
陳姸霏笑說小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《
陳姸霏和黃河首次合作默契十足，
黃河身為事務所所長，旗下成員各有特色，
扮演唐宇林（小林）