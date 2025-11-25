我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市永和區一所高中24日爆發駭人校園暴力！一名高三王姓男學生上午疑因在學校超商與高一女學生「肩碰擦撞」心生不滿，情緒失控，竟於10時許衝到女學生教室門口叫囂，隨後手持剪刀闖入，當眾剪下對方大撮頭髮，還扯住頭髮強行拖行，女學生一路從3樓被拖到2樓，驚悚畫面嚇壞同班同學。女學生家屬與在地社團「我是新莊人」團長許明偉指出，受害女學生全身多處挫傷、瘀青，頭皮紅腫、頭髮被剪下一大搓，甚至連額頭、腰臀都有傷痕，事後情緒崩潰到「連走樓梯都在發抖」。家屬痛批「孩子只是去上課，怎會變這樣！」並已陪同女兒至派出所驗傷，指控王姓學生涉犯，要求警方調閱校內監視器查明全案。校方表示，事發後已安置雙方學生、通報家長與兒保，強調是突發衝突、並非長期霸凌，但仍會啟動輔導機制協助後續處理。新北市教育局也回應，已協助被害學生送醫驗傷，要求校方持續追蹤其身心狀況並啟動班級輔導。不過許明偉質疑，教育局公文與家屬版本「差很大」，指受害者是從3樓一路被拖到1樓才被剪髮，暴力程度遠超官方描述。他強調精神疾病不該成為「暴力免死金牌」，呼籲教育單位將本案視為「校園霸凌＋暴力案件」嚴正處置。警方目前已受理報案，將依傷害罪、妨害自由等方向偵辦，並調閱監視器還原事發全貌。全案持續調查中。