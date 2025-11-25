我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，除傳出大批中國遊客取消赴日旅遊行程，中國甚至暫停從日本進口水產，而總統賴清德和台灣外交部則接連發文挺日本。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（24）日痛批，掌權的人卻一天到晚搞內鬥，對時局毫無幫助，若台海有戰事，屆時若無人援台，台灣就是自作孽，不可活。吳子嘉昨在《董事長開講》節目中直言，他早看穿民進黨的本領，賴清德明明有機會，只要跟在野黨好好一起合作，來團結保台灣不是可以嗎？為什麼一定要跟在野黨打呢？一天到晚內鬥的結果，老共就來了嘛，誰在內鬥？掌權的人在內鬥。吳子嘉另外提到，一旦打仗，台灣有法律叫做《徵兵法》，台灣人跑什麼跑？跑不掉的。現在每天搞抗中保台、台灣獨立，每天去罵老共、戳老共，像閩南狼、曹興誠、柯建銘這種人，都是台灣人的敗類，害台灣一步步走向戰爭邊緣。他更強調，這是台灣人自己幹的，不是別人幹的，到時候若無人援台，台灣就是自作孽，不可活。