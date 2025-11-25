我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 2025年上市公司前3季稅後淨利前10名。（圖／中華徵信所提供）

▲2025年上市公司前3季營業利益率前10名。（圖／中華徵信所提供）

▲2025年上市公司前3季EPS前10名。（圖／中華徵信所提供）

CRIF中華徵信所今（25）日指出，根據剛出爐的上市公司今（2025）年第3季財報，今年前3季整體業績表現相當亮眼，尤其是不含金融業的產業，獲利總額高達2兆6124億元，較2024年同期的2兆3678億元成長10.33%。不過，此一獲利仍未能刷新2022年前3季所創下的2兆9523億元高點，主要原因在於僅AI產業一枝獨秀。從前3季稅後淨利前10名觀察，台積電持續以稅後淨利1兆2100億元穩於第1名，較2024年同期大幅成長51.63%，並創下前3季獲利的歷史新高。鴻海前3季稅後淨利達1614億元，較2024年同期成長35.4%，同樣創下同期新高，排名第2。聯發科雖以稅後淨利830億元位居獲利第3，但稅後淨利較2024年同期微幅衰退0.24%。長榮以稅後淨利約613億元排名第4，較2024年衰退45.32%。廣達以稅後淨利534億元排名第5，較去年同期成長20.81%，並創下前3季的歷史新高。台達電以稅後淨利483億元排名第6，較2024年同期成長45.92%，同樣刷新同期歷史紀錄。今年前3季稅後淨利第7至第10名依次為緯穎373億元、華碩357億元、聯電315億元及中華電約307億元。其中，緯穎與華碩均創下前3季獲利歷史新高。中華徵信所分析，整體而言，前3季獲利前10大的企業中有6家締造獲利新高紀錄，且皆屬AI相關股。今年前3季營業利益率前10名的公司中，第一店以69.31%奪下榜首。川湖則以69.03%，僅些微之差位居第2名。萬企以63.87%排名第3；統領以54.53%列第4；材料-KY以53.12%居第5。台積電以49.63%名列第6；勤益控股以46.4%排名第7；可寧衛以42.04%居第8；華友聯以40.28%列第9；名軒則以39.86%位居第10。中華徵信所表示，整體而言，營業利益率前10名多屬小型資產股及建設股，AI股相關企業僅有川湖與台積電入列。至於前3季EPS（每股盈餘）前10名，則由緯穎以200.85元摘下王座，並大幅領先以EPS109.06元居於第2的大立光。第3名至第6名EPS也都超過50元，依次為川湖的66.35元，祥碩的52.62元、聯發科的51.76元及世芯-KY的50.89元。EPS第7至第10名依次則為嘉澤的47.64元、台積電的46.75元、華碩的44.63元及旭隼的34.16元。整體觀察，前10名中除大立光之外，其餘均為AI相關股。最值得關注的仍是前3季在稅後淨利、營業利益率及EPS的3項指標皆名列前10的台積電。其次為前3季稅後淨利排名第7、EPS位居第1的緯穎；以及前3季營業利益率排第2名、EPS排名第3的川湖；此外，在稅後淨利排名第8、EPS排名第9的華碩同樣表現突出。中華徵信所指出，台積電雖然在今年前3季繳出極為亮眼的整體成績，但根據其第3季合併財報顯示，台積電美國亞歷桑那廠前3季僅貢獻47.69億元。值得注意的是，該廠上半年就已有47.28億元的貢獻（其中第1季獲利4.96億元、第2季獲利42.32億元），意味著第3季獲利僅0.41億元，獲利低於市場預期。