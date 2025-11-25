我是廣告 請繼續往下閱讀

已表態投入台北市長選戰的吳怡農，日前砲轟黨內：「若這些黨內操盤手、名嘴真的那麼會選，大罷免就不會落得如此結果。傳統政黨其實在不知不覺間，已經與社會大眾脫節。」這番言論一出，立刻引爆民進黨支持者不滿，卡神楊蕙如痛批，吳怡農在投票前「屁都不敢放」，如今竟口出狂言批評同志、叫戰名嘴，根本是放馬後炮，形容其「超無恥」！吳怡農24日受邀上政論節目《新聞放鞭炮》，主持人周玉蔻提到，2023年立委補選中，吳怡農僅以5000票之差敗給王鴻薇，「那一仗明明可以贏，但為什麼打得那麼佛系？導致許多支持者這次不願支持吳選台北市長，這樣的評價公平嗎？」對此，吳怡農坦言，他當然不認同，因為外界「分析錯了」，許多名嘴、甚至黨內操盤手，可能已太久沒有觀察、也不願面對台北市的選民結構，他強調，佛系打法沒有問題，而且「差一點就贏了」。吳怡農指出，之所以最終落敗，他必須向外界澄清誤會，當時不少媒體人認為吳根本沒機會，會淪為炮灰，甚至是大敗，但他其實一路領先。不過，吳怡農也鬆口承認，自己犯下一個錯，就是未能提早讓媒體人與名嘴理解他的分析與策略，在中山、松山選區，作為台北市縮影，訴求需要理性，避免激化藍綠對立，因為該選區藍營基本盤原本就大於綠營，這是必須面對的現實。吳怡農進一步提到，如果黨內操盤手、名嘴真有那麼會選，大罷免選舉也不會以「催出6成投票率、不同意大於同意」做收。他強調，「我們沒有爭取到社會的支持」，尤其有些資深人士的判斷是「百分之百大錯特錯」，當初還以為至少能罷免10幾席，甚至投票前已有操盤手開始面試補選區候選人，但結果卻差這麼多，反映傳統政黨多年來已與社會脫節。周玉蔻則直言：「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨。」對此，楊蕙如同日發聲痛批，吳怡農在那邊放馬後炮，批評大罷免大失敗的操盤手，讓她很不屑這個人，覺得這個人很下作！他有本事就在大罷免之前反對，忠言逆耳，像王世堅、林右昌或是她這樣，無懼壓力講真相，才值得基本的尊重。「吳怡農這種投票前屁都不敢放！」楊蕙如狠酸，被32:0完封之後，為了自己要選台北市長的幻想，口出狂言批評同志，叫戰名嘴、放馬後炮，超無恥！以前只是覺得這個人是活在自己世界的草包，現在才發現他是沒有下限、極度自私、自以為是的廢棄物。比較好奇這種自以為是王子的廢棄物，到底有誰會支持？