花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月發生潰堤，造成花蓮光復鄉19死、157傷、5失聯，以及當地龐大財務損失。元大金控與三陽工業日前共同捐贈300輛全新機車，經濟部自昨（24）日起至26日，會同行政院東部聯合服務中心舉辦領車作業，首日即有161位民眾完成領車程序。現場有受贈民眾表示，因家中機車遭沖走或泡水報廢，造成交通不便，日常活動受到很大影響，非常需要使用機車，因此對於這項援助表示感謝，也非常高興能獲贈機車。經濟部產發署表示，為簡化民眾機車領牌作業，本次捐贈民眾機車已於11月中旬完成機車過戶之牌照核發、強制車險投保及過戶稅費等程序，受贈民眾無需負擔任何費用。經濟部對元大金控與三陽工業的暖心善舉再次表達誠摯感謝，並特別強調包含公部門的行政院東部聯合服務中心、經濟部產發署、財政部國產署及賦稅署、交通部公路局監理站、花蓮縣警察局及國營事業台糖光復糖廠，以及民間企業元大金控、三陽工業、光陽工業等公司跨部門溝通協調與合作，才讓這次的領車配發作業順利進行。