台股今（25）日開高走高，盤中最高來到27118.02點，午盤仍持續高檔震盪。而PCB族群再度旺起來，金像電、台光電、亞電等漲停鎖死，其中亞電拉出第二根漲停，而定穎投控、欣興、聯茂等多檔個股也強漲。Google最新推出的AI應用軟體Gemini 3廣受好評，激勵近日股價飆漲，也帶動市場資金湧入Google相關供應鏈，負責高階材料的金像電、台光電跟著受惠，台光電漲停鎖死在1450元，金像電也攻上漲停594元，刷新歷史新高價。其他個股如定穎投控漲逾6%，一度觸及高點118.5元，收復五日線；聯茂漲逾4%、欣興漲逾2%、騰輝電子-KY小漲1%，皆同步走強。金像電日前公告公司國內第三次無擔保轉換公司債收足債款，合計逾101億元。金像電近期正積極在海內外擴產應對客戶需求，擴廠區域包含台灣以及泰國相關資本支出規畫。金像電基本面穩健，日前公布前三季財報優於法人預估，前三季已賺逾一個股本達13.61元刷新紀錄。法人看好金像電第4季營運維持高檔，明年持續挑戰新高。金像電日前公告前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，年增152.9%，每股純益13.61元，創新高。金像電上半年每股純益7.08元，換算第3季每股純益6.53元，單季獲利已接近上半年，大幅優於去年同期3.28元，也高於今年第2季約3.48元。而台光電第三季營收251.46億元，季增11.72%、年增43.99%，續創單季新高；營業淨利為49.9億元，季增7.46%；營業毛利為75.76億元，季增10.93%；毛利率30.13%，季減0.21個百分點、年增3.13個百分點；稅後純益39.65億元，季增14.01%、年增57.58%，EPS 11.19元，同締歷史新猷，並且已連三季賺逾一個股本。美系外資也出具最新報告，雖略微下調台光電今年獲利預估7%，但同步上修2026年、2027年獲利預估3%與24%，預期EPS將分別達42.83元、70.53元、106.15元，並將目標價從1530元上調至1695元，維持「買進」評等，看好公司在AI材料領域的領先地位與市佔率擴張潛力。