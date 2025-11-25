我是廣告 請繼續往下閱讀

在市場對美國聯準會12月降息的預期升高下，美國股市週一全數反彈，其中費半指數上漲逾4%，帶動台北股市今（25）日開盤上漲491.66點、來到26995.9點，隨後漲幅擴大，站回27000點關卡，盤中最高一度來到27118.02點，不過隨後漲幅收斂，午盤上漲291.77點或1.1%，來到26796.01點，27000點得而復失。大盤開高走低，中小型股相對強勁，櫃買指數開盤上漲1.11點、來到251.45點，午盤上漲4.37點或1.75%，來到254.71點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞科、力積電、南亞、台玻；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、創意、金像電、貿聯-KY。權值股多數走高，權王台積電跳空上漲50元，以1425元開出，不過隨後漲幅收斂，午盤上漲35元或2.55%，來到1410元；鴻海遇壓較重，以225元盤上開出，盤中一度回測平盤，午盤上漲0.5元或0.23%，來到220.5元。記憶體族群今日持續走強，華邦電午盤成交量來到18萬4817張，位居成交量排行榜冠軍，午盤上漲3.3%，來到56.4元；南亞科午盤成交量位居亞軍，張數來到16萬0867張，午盤上漲0.35%，來到143.5元；力積電午盤成交張數來到13萬8860張，午盤上漲3.58%，來到33.25元。PCB族群持續受到資金追捧，楠梓電、金像電、台光電、亞電、精成科、鉅橡攻上漲停板，定穎投控上漲逾8%，恆勁科技上漲逾7%，瀚宇博上漲逾6%，同泰、聯致、台燿、台虹上漲逾5%。