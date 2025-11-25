7-11表示，全新聖誕福袋將12月2日開賣，2025年聖誕節一口氣推出45款福袋，集結9大人氣IP，福袋價格自399元至999元，買任一福袋含有品牌優惠券，內有咖啡買一送一、免費星巴克咖啡，還可以抽百萬保時捷、黃金，以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票／住房組。
7-11聖誕節福袋來了，將自12月2日起推出45款399元～999元福袋，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及全新初登場DINOTAENG等9大人氣IP，且12月2日至7日使用6大信用卡、5大指定支付工具消費滿1111元還能再立折125元。
福袋內含有抽獎序號、優惠券，價格越高、獲得的抽獎機會越多。999元福袋除了提供超過30組優惠券外，加碼贈送星巴克咖啡免費招待券（現賺95元）。
🟡【399元福袋開箱】共有2款選擇
📍DINOTAENG抽繩大托特包、DINOTAENG絨毛開窗提袋
福袋內容：品牌優惠券1張+1組中獎序號+最高價值約146元5樣零食飲料組。
🟡【499元福袋開箱】共有16款選擇
📍抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾（共7款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、咖波、史迪奇
📍抽繩大托特包+大臉化妝包（共1款）：拉拉熊
📍絨毛開窗提袋+大臉化妝包（共8款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇
福袋內容：品牌優惠券1張+1組中獎序號+最高價值約146元5樣零食飲料組。
🟡【899元福袋開箱】共有1款選擇
📍雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被：DINOTAENG
福袋內容：品牌優惠券1張+3組中獎序號 +最高價值159元5樣零食飲料用品組。
🟡【999元福袋開箱】共有23款選擇
📍雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套（共8款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇
📍54L桌板兩用大摺疊購物車（共9款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇、DINOTAENG
📍17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘（共9款）：Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇、DINOTAENG
福袋內容：品牌優惠券1張+3組中獎序號 +最高價值159元5樣零食飲料用品組。
🟡獎項介紹：
◾頭獎保時捷 MACAN 1名（價值343萬）
◾貳獎-甜蜜約定5兩黃金2名（價值164萬）
◾小七集點卡2026世界棒球經典賽門票4組（價值86萬）
◾12月2日到12月8日間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名（每日20:00公佈中獎序號於官方FB社團）
資料來源：7-11
