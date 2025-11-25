我是廣告 請繼續往下閱讀

已表態投入台北市長選戰的吳怡農日前稱，「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤」，慘遭綠營人士圍剿。就連前國民黨發言人楊智伃也不忍了，砲轟吳怡農「沒內容依舊撐不起台北」，當時大罷免，吳還現身罷免王鴻薇的場子力挺大罷免，哪一個吳怡農才是真心的？更提醒吳怡農努力要落地，「你的努力要配得上你的野心」。吳怡農24日接受節目《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻過程中提到「2023年立委補選吳怡農5000票輸給王鴻薇的一仗，明明可以贏，但為什麼要這麼佛系的打法？很多支持者因為這件事不支持你選台北市長，這個評價公平嗎」？吳怡農直言，自己當然不認同，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內的操盤手，可能太久沒有去了解或是不願意去看清楚台北市選民結構，佛打法沒有錯，而且差一點贏。對此，楊智伃直言，「吳怡農Bubble Boy，沒內容依舊撐不起台北」，吳怡農其實真的很努力，這點大家都看得見。但問題是，努力不等於內容，努力不代表他有提出政策。昨天他在專訪上說「如果黨內操盤手這麼會選，那大罷免不會失敗。」這句話確實說中，民進黨與社會脫節的痛點。然而，最諷刺的是，他自己卻也從來沒有真正醒悟。楊智伃直指，回顧大罷免過程，吳怡農還現身罷免王鴻薇的場子力挺大罷免，當時的他說「大罷免這是對所以政治人物的警告。」請問，哪一個吳怡農才是真心的？還是又是只靠感覺在說話？吳怡農長期以來，政治上主打小英牌，政策上卻像空心菜一樣一場空。批評別人時沒有具體內容，自己講話更是全憑情緒與氛圍。他說蔣萬安是 nice guy，可實際上吳怡農本人更像 「Bubble Boy」講話氛圍像泡泡，乍看夢幻繽紛、戳一下就破。楊智伃續指，反觀蔣萬安，不只 nice，而且有魄力。台北市在蔣萬安市府帶領的這幾年持續履行承諾，推動包含交通改革、都更、文化經濟與教育福利全方面的政策實踐，每一項都有明確進度、有具體執行、有法規跟行政判斷。楊智伃痛批，吳怡農四年前四年後始終如一，拿不出任何具體政策來做評論。以輝達進駐案為例，台北市政府面對新壽解約、重新盤點基地、與企業協商到正式簽約，整個過程蔣萬安與市府團隊展現了策略、負責任的決心與魄力。這才是市民看得見、跨黨派都肯認的「城市治理能力」。「請問吳怡農有提出任何更具建設性的意見？有端出完整方案？ 有展示對市政的理解？ 完全看不見。」楊智伃提醒吳怡農，你的努力要落地，你的努力要配得上你的野心。所以回頭看民進黨在台北的提名方式，真的讓人不禁懷疑，民進黨在面對2026台北市長的佈局，到底是在看能力，還是在看感覺？