日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論，引發中國大力反彈，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。有中國媒體報導稱，日本多個機場近日都擠滿要回國的中國人，在日中國人也感受到中客變少，中國赴日航班取消率也將在27日達到21.6%的高峰。但網友直言：「去日本的班機也坐滿」、「羽田機場什麼時候都擠滿中國人」。據中媒《極目新聞》報導，近日有多名中國網友發布影片稱，在日本多個機場擠滿返回國內的中國人，有的原計劃就是近期回國，但也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。一名24日從東京飛返中國福建的遊客表示，自己是從成田機場飛回國，搭乘的班機是滿座狀況，有認識的朋友因為近期發生的事情選擇改變旅遊行程，提前回國，「家裡人也在催，比較擔心安全」。短影音平台上也有網友拍到中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動仿佛春運一般。也有在日本的中國人在社群上分享說，可以明顯感受到近期來日本旅遊的中國人變少了。一名在日本留學的中國學生向記者表示，她也關注到近期多趟中日航班取消的消息，部分機票價格開始上漲，所以現在自己也很擔心機票會比較難買。航班管家DAST的監測資料顯示，未來一周赴日計畫航班取消率將在11月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。取消率靠前的航線有天津濱海-關西國際（65.0%）、南京祿口-關西國際（59.4%）、廣州白雲-關西國際（31.3%）、上海浦東-關西國際（30.1%）。據央視新聞20日報導，已有超過54萬張飛往日本的機票被取消，赴日旅遊遭遇「退訂寒潮」。日本野村綜合研究所研究員木內登英預測，中國政府的旅遊提醒可能令日本今後一年旅遊消費收入減少約1.79萬億日元（約合115億美元），使日本實際國內生產總值減少0.29%。網友也吐槽：「航班都取消了，返程就剩下幾個航班，不人擠人怎麼可能？」「:飛過去的航班少了，回來的航班當然也少了，人滿正常」、「說明去旅遊的人多？」「平時從日本回來的中國遊客都很多，如果航班減少那肯定擁擠」、「我朋友圈的，好幾個還在日本遊玩呢」、「去的也擠滿了，不報一下？」「羽田機場無論什麼時候都是擠滿中國人，之前也是，之後也是」、「啥時候日本機場的中國人少了」。也有網友認為，「應該都是旅遊或者短期工作學習的回來的多，真正在那邊常年生活的還是正常生活」。