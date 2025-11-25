我是廣告 請繼續往下閱讀

夜市看到帝王蟹肉棒！日本遊客一吃傻眼：被騙了

▲遊客拍下店家的招牌，而台灣人看到「風味」兩個字之後，就分成兩派意見論戰。（圖／翻攝自Threads）

台灣夜市美食竟然讓外國遊客產生疑惑？近期一位日本觀光客飛來台灣遊玩在台南一處夜市買了「帝王蟹肉棒」品嘗，原本心想「心想這個價錢，不可能買到真的帝王蟹吧」，結果一吃之後真的失望表示：「被騙了」，消息曝光後也引發台灣人熱議，不過，店家招牌上「風味」兩個字，卻讓不少人認為「店家有說清楚！」近期有日本遊客在社群平台Threads上發文分享來台灣旅遊的過程，一路從北部往南部移動，途中還吃了彰化肉圓，到台南之後也品嘗了碗粿、木瓜牛奶以及蔥油餅，也都給予不錯的評價。不過，晚上他到了台南當地夜市，看到路邊有一攤「」，號稱日本空運來台，於是就買了一個吃吃看，但吃了一口之後，日本遊客也無奈發表感想：「被風味蟹肉棒被騙了！雖然知道這個價格不可能是真正的螃蟹，但味道真的不好，建議店家招牌可以改成普通蟹肉棒就好」。這位日本遊客的旅遊心得，也被網友轉發到PTT上引發熱議，不少人直呼「台灣夜市真的在敗壞自己的口碑」、「日本廟會也會賣，但真的不會寫北海道空運啦」。但也有一票人認為，「日本路邊攤的蟹肉棒也是一樣的東西」、「招牌有寫風味，但遊客可能看不懂」、「難吃是一回事，招牌都寫很清楚是『風味』了」、「我去日本大阪玩，也吃到假的啊」、「路邊攤那種價格當然是魚板」。