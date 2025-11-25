我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理震驚社會的「四維路精舍蔡姓女信徒遭虐死案」今（25）日再度開庭，包括藝人李威與妻子簡瑀家等 13 名被告全數列席。上週法庭播放死者生前遭凌虐、倒臥雨中長達 9 分鐘的監視器畫面，家屬當場情緒失控痛哭，怒斥「太慘了」、「好像看到剴剴一樣」。本週續行庭訊，由李威與簡瑀家出庭作證，簡瑀家在「指認室」透過麥克風接受詰問時一度崩潰落淚，表示「我很自責，也很抱歉」。本案 13 名被告包含主嫌、佛學作家王蘊（本名王江鎮）、住持吳慧珠、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等 4 名在押被告，以及李威、簡瑀家、李淵源、姜芃妤、吳慧珠（信眾同名不同人）、吳傍丹等人。檢方認定眾人平日以「研討會」名義進行精神控制、羞辱與懲罰，最終導致蔡女在 2024 年 7 月間被帶往「水月草堂」遭集體毆打、拉扯、強迫下跪，最後失去意識倒地死亡。針對參與研討會的情形，簡瑀家證稱，丈夫李威於 2020 年先加入精舍，她半個月後也被帶去「學習」。她坦言參加過數次研討會，但否認曾看過互打巴掌或體罰。對於其他信眾指控她「拿棍棒施壓」的說法，她強調自己「沒有揮舞棍棒」，可能因聲音大、語氣重才被誤會。談到案發當天深夜的情況，簡瑀家供稱，她與李威正在校對經書時，看見吳慧珠強拖蔡女到櫃台，畫面令她震驚；同時也看到姜芃妤抬蔡女膝蓋、強逼下跪作小禮拜。她回憶，當王蘊離開後，蔡女雖仍站著，但等她與丈夫準備離開時，蔡女已躺在地上，「她嘆了一大口氣，我以為是鬆一口氣……我後來想起來真的很自責。」庭上也重播關鍵監視器畫面。當時下著雨，失去意識的蔡女被拖出水月草堂丟在路邊，淋雨 9 分鐘一動不動，信眾不但未上前救助，還以雨傘戳她、以腳踢她的腿。最後，李淵源將她拖回棧板，住持吳慧珠更被指控在捆綁、偽裝遺體時仍毆打她頭部三下。死者家屬再度難忍心痛，直言蔡女身形瘦小，「十幾個人對付她，她怎麼可能招架？」指控精舍簡直像「組織犯罪流氓」。家屬泣訴：「她沒有病，是被逼每天磕頭四、五百下，怎麼不會倒？」並質問：「為什麼要弄到死為止？」案件目前仍持續審理中。