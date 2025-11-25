我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗「台灣有事論」挑動中日敏感神經，而民進黨立委王義川日前赴日本旅遊挺日，沒想到在神社參拜的祈福卡上，稱自己來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇嗆「慟！中華民國少一位國會議員」。今（25）日王義川反擊，強調自己就是「台灣國的立委」，前國民黨發言人鄧凱勛忍不住呼籲，「請即刻辭去中華民國立委，馬上去競逐台灣國民代」。鄧凱勛表示，中華民國立委的宣誓誓詞，包含「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，王義川背棄憲法、更不願效忠「中華民國」，顯已失去中華民國立委格調！根據宣誓條例有言：「如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」如果真的這麼不喜歡中華民國，請王義川馬上辭去中華民國的不分區立委，改去台灣國的相關組織，不要再浪費中華民國人民的納稅錢。王義川堅持認為自己是台灣國立委，鄧凱勛痛批，中華民國有立委如此，真是國家最大的災難，但整件事情最開心的應該民進黨不分區第17位的「張秀君」，因為王膝知要去當台灣國立委，他可望遞補「中華民國」立委一職。