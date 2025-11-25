我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通上電話，川普事後撰文稱，雙方進行了一場「極為良好的交流」，並未提及是否談到台灣議題；然而中國官媒《新華社》先前卻報導指稱，習近平向川普強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。對此，精神科醫師沈政男痛罵，台灣官方到現在竟然都沒有任何說法，賴清德總統今天的早餐應該吃不下了吧。沈政男表示，自己從昨晚就在等賴清德總統有什麼回應，結果，賴的臉書至今空空如也，外交部或總統府也沒說什麼。嗯，賴總統還睡得著，說不定一大早還吃了早餐，但恐怕有不少台灣人昨晚沒睡好，今早也沒胃口吃早餐了。「習近平為什麼打這通電話，為什麼提到台灣回歸中國？」沈政男續指，就是因為高市在那邊挑起東亞緊張情勢嘛！然後賴清德跟著喊燒，吃起了生魚片壽司，呵，現在習近平與川普打了電話，相互疏通，代表中美關係往前更進一步，賴清德要怎麼表示？早餐吃麵包配無糖可樂，還是包子配豆漿？沈政男直言，話不可以亂講，東西也不可以亂吃，高市在國會講「台灣被封鎖會構成日本的緊急狀態」是日本首相的第一次，當然中國緊張了，因為，就怕要打破現在的東亞平衡狀態，弄得好像美日要聯合起來介入台海情勢一樣。拜登2022說，中國若攻擊台灣，美國會防衛，高市的說法等於是一種附和，但川普從來沒講這樣的話。沈政男指出，中國反對高市的「台灣有事論」，可以用民族主義的藉口，也可以用國際和平的理由。有趣的是，台灣政府的口號是什麼？賴清德學蔡英文，口口聲聲說中國是極權主義與侵略者，弄得兩岸緊張無比，好了，現在是「極權主義與侵略主義vs.法西斯主義與軍國主義」了。「賴清德與蔡英文可以有自己的史觀，但面對中國，必須先體察對方的民族情緒。」沈政男認為，至少在口頭上給予同情與同理，至於實際該怎麼做就那樣做，而不是一直在那邊嘴秋，講一大堆對台灣沒有好處又做不到的話，徒增兩岸紛擾。兩岸關係的理性作法，就是先同理中國的民族情緒，再追求台灣的現實利益。沈政男提到，有美國學者說，未來幾個月是兩岸關係的關鍵時刻，台灣所剩時間不多了？未必那麼迫切，但，從川普大力協調俄烏停火，以及習近平反擊日本來看，兩岸情勢，真的讓人越來越憂心！台灣，絕對不會是下一個烏克蘭，因為，烏克蘭不是俄羅斯的一部份，而台灣，是不是呢？是賴清德說了算嗎？還是習近平與川普？竟然台灣官方到現在沒有任何說法。