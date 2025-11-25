我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市副市長劉和然指出，終身學習是提升市民素養及面對快速變遷的重要路徑。（圖／記者嚴俊強攝，2025.11.25）

▲教育局表示，未來將持續與社區大學、樂齡學習中心、學習型組織及民間團體攜手合作。（圖／記者嚴俊強攝，2025.11.25）

▲「好客好學好茶」家戶長李昌峻（中）說，我們家已經傳承155年、七代有機茶園（圖／記者嚴俊強攝，2025.11.25）

▲新北市教育局說，今年也推出「百家終身學習商鋪」導覽活動，串聯全市29區、103家特色商鋪，於12月底前推出309堂免費課程、超過6,000個名額。（圖／記者嚴俊強攝，2025.11.25）

學習不只在教室裡，更要走進生活。新北市教育局今（25）日於國立台灣圖書館舉辦「新北市114年學習型城市暨終身教育頒獎典禮」，表揚在終身學習推動上付出心力的個人與團體。新北市副市長劉和然表示，在新北，學習不是活動，而是一種生活方式，市府將持續打造「處處可學」的環境，讓市民在日常中就能自然啟動學習，讓學習真正成為生活的一部分。劉和然指出，終身學習是提升市民素養及面對快速變遷的重要路徑。新北市長期推動終身學習，是六都唯一獲教育部認證的「學習型城市」。在新北市長侯友宜帶領下，市府以安居樂業為核心，從智慧、韌性、健康、宜居四大面向整合公私資源，首創建置「新北市學習地圖網」、成立終身學習諮詢站並培訓逾百位諮詢師，讓市民在日常生活中都能方便隨時取得需要的學習資訊，逐步打造既可近性又具溫度的學習支持系統。劉和然會後受訪時也說，終身學習一直是現在最熱門的能力、態度，因為資訊變化之快之多，希望從孩子從小，一直到整個國人，都有終身學習的能力跟習慣，我們不僅把終身學習推動得很好，也把新北市建構成一個終身學習的城市，目前我們是六都中，唯一獲得終身學習城市，不僅是第一也唯一，還是要從小就紮根，讓孩子從小就養成這些習慣。本次頒獎包括學習型家庭、社區、企業、基金會、終身學習楷模、社會教育與藝術教育貢獻獎及學習推動單位等7大類獎項。今年更首度增設「學習型基金會」獎項，共有3家基金會獲獎。其中「財團法人林口教育基金會」長年扎根在地教育與文化，提供獎助學金、推動校本特色課程與數位學習、辦理講座讀書會、進行圖書捐贈，並建立員工知識分享制度，展現非營利組織支持地方學習力的影響力。榮獲學習型家庭的「江江好一隊」以穿山甲保育為主題，透過生態教育與公益行動展現深厚的家庭共學力，由戶長吳燕真帶領家人參與各式活動，不僅提升孩子的問題解決能力，也培養社會責任，讓學習成為凝聚家庭情感的力量。典禮現場同步展出各式靜態成果並由樂齡學習中心、社區大學等團隊帶來動態表演，呈現新北跨世代、跨領域的多元學習能量與城市生命力。吳燕真受訪時也說，很榮幸得到這個獎項，我們以關懷穿山甲保育為主題，帶領兩個小朋友一起手作船隻，贏得2024全國盃Maker造船大賽，還把得到獎金捐助給穿山甲保護基金會，希望可以推廣穿山甲保護。教育局表示，未來將持續與社區大學、樂齡學習中心、學習型組織及民間團體攜手合作，讓市民能「時時刻刻樂學習」，並讓「在城市每個角落都看得見學習」成為新北最日常的文化風景。今年也推出「百家終身學習商鋪」導覽活動，串聯全市29區、103家特色商鋪，於12月底前推出309堂免費課程、超過6,000個名額，邀請市民親身體驗在地學習的魅力。相關資訊可至「新北市學習地圖網」查詢報名，歡迎一起加入樂學行動。新北市114年度學習型家庭「好客好學好茶」家戶長李昌峻也說，我們家已經傳承155年、七代有機茶園，目前由三個孩子、我們兩夫妻共同經營，他們從小就跟著我們在山上經營有機茶園，以食農教育推廣，將台灣茶文化推廣到國際，讓大家知道台灣的有機茶葉是非常優質的。