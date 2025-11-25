房市冷淡，買家買房時也多出許多議價空間，住商機構表示，觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，六都中又以台南、高雄的議價空間和年增率提升最明顯，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著政府打房態勢明確，且信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也提醒，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，適度讓利幾乎已成市場共識。
六都議價率皆上升 台南、高雄漲幅最多
據統計，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市今年1到10月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率今年1到10月平均達15.0%，較去年增加4.1個百分點；在中南部方面，台中市議價率達12.5%，年增3.3個百分點；台南市今年1到10月平均議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點；高雄市議價率更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，也是六都最高。
信用管制＋市場景氣衝擊 買方議價空間大
賴志昶指出，在政府信用管制與市場景氣下滑衝擊之下，買方觀望氣氛濃厚，同時消費者也不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已經看不見了。另外，針對南部議價空間擴大，賴志昶表示，過去南二都受惠科技產業進駐，吸引大批建商蓋房，為區域房市創造榮景之際，也使得當地出現大量供給，適逢房市翻轉，買方出手較顯謹慎，如果無法順利銷售，則可能對區域造成賣壓，進而為買方創造不小的議價空間。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識，惟買方議價幅度雖提升，但建議購屋人在積極議價同時，仍需評估物件價值與自身需求，避免因過度觀望而錯失進場最佳良機。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
