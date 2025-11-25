統一發票9、10月今（25）日開獎了，統一超商表示，本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元買飲品、鮮食就中1000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元，中獎門市、明細一次看。
7-11開出2張千萬發票大獎！他只花64元驚喜中大獎
114年9-10月統一發票開獎，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
1000萬特別獎2位：一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。
200萬特別獎4位：一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。
3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。
統一發票9、10月開獎了！千萬號碼「25834483」快看財神爺來了沒
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
