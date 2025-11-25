我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣獨立建國聯盟」昨（24）日發布「國家認同民調」，台灣獨立建國聯盟主席陳南天指出，據民調顯示，將近9成的台灣人對中國沒有好感，也有近9成的台灣人不願意統一；他認為，維持現狀是，維持台灣與中國互不隸屬的現狀，維持台灣不被中國併吞的現狀，維持台灣走向獨立的現狀。台灣獨立建國聯盟昨公布民調表示，在身分認同看法上，有31.6%認為只有台灣人、34.9%認為是台灣人，也是中華民國人、23.6%只有中華民國、6.5%只有中國人或含有中國人。陳南天提到，這次民調顯示，將近9成台灣人對中國沒有好感，也有近9成台灣人不願意統一；或許很多人想維持現狀，但一旦現狀無法維持，也有近8成台灣人不願意統一，他們認為，維持現狀是，維持台灣與中國互不隸屬的現狀，維持台灣不被中國併吞的現狀，維持台灣走向獨立的現狀。陳南天也說，15至19歲的抖音、小紅書世代，對中國有好感的比例（21%）相對其他年齡層高，但沒有好感（32.2%）的比例還是高於有好感，相信隨著年齡長大，他們會逐漸覺醒。陳南天指出，30至49歲的青壯世代相對其他年齡層對於政府施政不滿，特別是40至49歲年齡層對政府最為不滿，不過，他們也是最願意捍衛台灣的年齡層。就政黨傾向，陳南天提到，藍白各別都低於執政黨，白也無法佔據中間，有28.2%不傾向任何政黨，近來有四個在野黨（台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、台灣綠黨）聯合起來，可以作為尚未有政黨傾向的新選擇。台灣基進黨主席王興煥則分析，不希望台灣被中國併吞者佔90%，其中傾向民進黨的只有31.4%，所以必須政治分工，而民進黨的課題是讓施政有感，吸引更多民意支持。王興煥提到，本土在野政黨的課題，如台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟的合作，則要「對抗藍白亂政，監督政府施政」，成為第三勢力與反對黨的新選擇，讓不願意支持民進黨的選民不再只有民眾黨與國民黨兩個選項。他認為，執政的民進黨與在野的本土小黨，各自在其課題上分工盡力，才是顧全台灣大局的分進合擊。台灣獨立建國聯盟的民調由山水民意進行，本次調查對象為全國年滿15歲以上民眾，訪問時間2025年11月17日至11月19日，有效樣本數1077份（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。