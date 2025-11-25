我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人畢書盡的父親畢福鬢捲入假發票逃漏稅案，台北地檢署2020年傳他開庭都未現身，因此通緝，直到去年（2024）畢福鬢回台移送歸案，檢察官才取得他的供詞，並認定他違反《商業會計法》等罪嫌，在今年偵結起訴，畢福鬢今天下午獨自一人來到台北地方法院並受訪喊冤。依據檢方偵辦內容，有一家探索公司在2012年到2016年期間開出163張、銷售金額1.3億元的發票，協助買家逃漏稅676萬元，探索公司那4年的負責人就是畢福鬢，他到案後曾告訴檢察官，在中國深圳工作時認識一名邱姓友人、曾借身分證給對方卻遭冒名登記為公司負責人，不清楚公司運作情形。北檢發現，探索公司總共在5年間開出4百多張、銷售金額超過3.6億的假發票，假發票製作者就是邱姓男子，但他已在2020年過世，使全案偵辦陷入難關。今天下午畢福鬢在法院門口見到媒體堵訪時，原本拿起手中的紅色檔案夾遮臉，但後來聽到記者問他是否有冤，仍放下檔案夾接受訪問，他認為自己是冤枉的。畢福鬢表示，當初借身分證給朋友是因為朋友要租車，沒想到「朋友就偷用了」，他長期待在中國，一直不知道因為逃漏稅案遭通緝，直到回台灣「被抓了才知道」，更換公司負責人之後又可以出境，但後來為了看病回台二度被逮，才知檢方因為傳喚不到他仍有發布通緝。畢福鬢說，畢書盡對於父親捲入司法案件並不知情，在媒體報導曝光後父子也沒聯絡，他對於牽連到畢書盡感到不好意思。