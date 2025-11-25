我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王義川日前到日本神社祭拜，在神社內的祈願木牌「繪馬」上寫下願望，但住所欄位寫下「台灣國」桃園中壢區青山路，引發爭議，他今（25）日回到立法院受訪仍堅稱，「我就是台灣國立委，有什麼問題」，不過被不少人揪出，他去年宣誓就職立委時，宣誓會恪遵憲法，「如違誓言，願受最嚴厲之制裁」，如今卻打臉自己。王義川去年12月2日在立法院二樓會客室，在大法官蔡彩貞監誓下，面對國父遺像，舉手宣誓，「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。宣誓人王義川。」特別的是，王義川宣誓詞雖未念出中華民國，但最後念宣誓日期時，仍念出「中華民國113年12月2日」。國民黨青年部前主任陳冠安說，王義川真的是睜眼說瞎話，說謊完全不用打草稿，自稱是「台灣國立委」，還反問記者有問題嗎？但事實上，不到一年前，王義川才風風光光在中華民國國旗與國父孫文遺像前宣誓就職，大批媒體都可以見證。他怒轟王義川，青天白日滿地紅旗，是台灣國的國旗，還是中華民國的？孫中山是中華民國的國父，還是台灣國的？台灣國什麼時候正名制憲了？王義川敢在老獨派面前喊，青天白日滿地紅旗就是台灣國旗，孫文就是台灣國國父，《中華民國憲法》就是台灣國憲法？「要改國號、國旗、國父，王義川請有種點，要就提制憲公投，看第一個攔你的是不是總統賴清德，是不是民進黨。」粉專政客爽也說，王義川宣誓的時候，怎麼不敢喊「效忠台灣國」？宣誓效忠的是「中華民國」，領的是「中華民國薪水」，當的是「中華民國立法委員」，「你要叛國嗎？民進黨應該要表態跟回應，你們不分區立委公然否認自己的國家，還有資格當立委嗎？一個人連自己的誓言都可以背叛，確定共軍打過來的時候不會秒跪效忠中共嗎？」