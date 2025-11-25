114年9-10月統一發票中獎號碼於今（25）日稍早正式開出，全家便利商店表示，本期共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中，千萬大獎有2組，其中一位幸運兒購買2杯咖啡、零食就中獎，另一位買義大利麵跟西瓜也中獎，全家本期六組發票大獎的幸運門市、購物明細一次收。
全家開出2張千萬發票！幸運兒喝咖啡中大獎
📍1000萬元特別獎2組：獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，一位幸運兒以「全家」會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；
另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜。
📍特獎200萬元開出2組：獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。
📍頭獎20萬開出2組：開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。
📍雲端發票專屬100萬元獎1組：獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
