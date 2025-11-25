我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院朝野為了《財劃法》爭執不休，民進黨立委蘇巧慧痛批，藍白修法讓新北人均財政分配修成全國最低。對此，新北市副市長劉和然表示，目前最關鍵的問題仍未解決，就是「試算表在哪裡」，更反問蘇巧慧，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」針對劉和然點名「希望蘇巧慧在立法院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民權益」，蘇巧慧昨天回應，真正讓黨意凌駕民意的不是民進黨，而是國民黨，呼籲在野黨能夠坐下來好好討論財劃法，更直言第一次是傅崐萁版修法，把新北人均財政分配修成全國最低，台北和花蓮卻大幅增加，連新北市官員都形容「看了會吐血」。不僅對新北400萬人不公，連分配公式也出現問題，導致345億元無法分配。對此，劉和然今天在臉書發文指出，「不管是甚麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭！」，但目前最關鍵的問題仍未解決，就是「試算表在哪裡？」新北市不求特權，只求公平，若行政院版公布後，新北人均分配仍為全國最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心。」劉和然指出，蘇巧慧的說法證明了他的觀點，「不管是什麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭。」他表示，目前外界看不到行政院版的試算數據，因此無法判斷分配是否合理。他並呼籲，「請不要閃，也不要轉移焦點。」劉和然強調，財劃法不是政治秀，而是一套必須可長可久的制度，基礎必須建立在「公平、透明、公開的數據」之上。作為全國人口最多、責任最重的城市，新北市應受到合理的對待，而非人均預算年年墊底。劉和然也反問蘇巧慧，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」他說，新北市民應得的就是公平分配，「這是我們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。」