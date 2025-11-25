好市多表示，2025「黑色星期五購物週」（Black Friday）正式開跑，第一天、第二天「必買清單」已經出爐，官方也提早曝光第三日優惠商品預告，亮點包括，多款顯示器折價超過一萬元，還有筆電現省8000元、洗衣機特價，A4和牛每公斤現折600元、厚奶茶每組折30元，好市多黑五第三天優惠搶先看。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡好市多黑五購物節第三天優惠商品 ▲好市多黑五第三天優惠預告，洗衣機也加入特價。（圖／好市多提供costco.com.tw） ▲好市多黑五第三天優惠預告，筆電折價8000元。（圖／好市多提供costco.com.tw） ▲好市多黑五第三天優惠預告，顯示器現折超過萬元。（圖／好市多提供costco.com.tw） ▲好市多黑五第三天優惠預告，氣炸烤箱現折600元。（圖／好市多提供costco.com.tw） 資料來源：好市多 相關新聞 好市多黑五「1神物」狂搶！爸爸開貨卡搬整車 會員認：5元超便宜好市多黑五第2天優惠！Dyson現折800元 液體衛生棉、洗衣機特價好市多黑五Day2優惠！65吋電視現折1萬2900元 Dyson吹風機也特價不斷更新／好市多黑五優惠！7天特價商品一覽：電視現折2萬7000元 好市多黑色星期五好市多黑五第三天好市多黑五特價商品