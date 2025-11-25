我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Fresh店型完整導入生鮮蔬果、肉品海鮮與多元進口食材，開創全新生活體驗場域。（圖╱統一超提供）

🟡7-ELEVEN Fresh門市資訊

▲今年除創新提供「大閘蟹現蒸服務」外，更獨家推出「免費現烤牛排服務」。（圖╱統一超提供）

統一超商再出新招！去年首創於Fresh門市開賣「大閘蟹」熱銷一空後，今年7-ELEVEN再於明（26）日起五間Fresh門市開賣大閘蟹，每隻大閘蟹重達5.3兩至5.8 兩、嘗鮮價559元，期間限定售完為止！更首度兩間門市推出現蒸服務，加購39元即可享用大閘蟹的鮮美滋味。統一超指出，五間Fresh門市（康橋/愿橋/亞萬/首府/湖美）今年再度開賣大閘蟹，並首度於消費者購買大閘蟹後，不需忙著自己在家備料烹煮，此外，看好消費者「就近買生鮮」需求提升，7-ELEVEN今年擴大有機蔬菜展店，目前已導入至近4000家門市，其中，完整導入生鮮蔬果、肉品海鮮與多元進口食材的「Fresh」店型更開創了全新生活體驗場域。引領超商通路潮流，提供逾30種現做餐點的Fresh康橋、Fresh愿橋門市，今年除創新提供「大閘蟹現蒸服務」外，，消費者到門市選購指定品項「美國安格斯菲力牛排」、「美國安格斯牛小排」、「澳洲穀飼無骨牛小排」、「澳洲穀飼嫩肩牛排」，無須加價即可享用專人現場代烤牛排，大閘蟹上市期間更能自由搭配「大閘蟹＋牛排」的海陸雙饗組合，持續打造便利升級的超商消費體驗。：台南市永康區東橋八街96號：台南市安平區永華路二段812號1樓：台南市南區開南里新和東路138號1樓：台南市中西區和緯路五段55號：高雄市仁武區高楠里霞海路378號：桃園市觀音區莊敬路377號379號